Дружина з інвалідністю за $3800: у Київській області затримали двох "свах", які допомагали ухилянтам

У Київській області дві жінки організували прибутковий бізнес, допомагаючи чоловікам, які бажають уникнути призову.

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Заповзятливі громадянки шукали для них фіктивних дружин з інвалідністю для виїзду за кордон, повідомляє Київська міська прокуратура.

Вони створили в соціальній мережі Facebook оголошення, де шукали чоловіків, зацікавлених у їхніх пропозиціях.

Організаторку схеми спіймали на гарячому Фото: Київська міська прокуратура

За пошуки "дружини" вони просили $3800, з яких $800 належало жінці з інвалідністю.

Крім того, вже у шлюбі чоловік має виплачувати їй по 10 тисяч гривень щомісяця.

Крім "дружини", зловмисниці пропонували військовозобов'язаним ще одну послугу — оформити фіктивні довідки та отримати групу інвалідності для себе, а потім знову ж таки виїхати за межі країни.

Організаторку цієї схеми правоохоронці затримали після укладення фіктивного шлюбу та оформлення документів, які давали чоловікові право виїзду за кордон

Тепер обидві жінки постануть перед законом. Їм інкримінують ч. 3 ст. 332 КК України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України). Санкція статті передбачає від п'яти до семи років позбавлення волі.

Раніше Фокус писав, що системні ухильники змогли потрапити за кордон завдяки навчанню 155 бригади у Франції.

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