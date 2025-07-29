Жена с инвалидностью за $3800: в Киевской области задержали двух "свах", помогавших уклонистам

В Киевской области две женщины организовали прибыльный бизнес, помогая желающим избежать призыва мужчинам.

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Предприимчивые гражданки искали для них фиктивных жен с инвалидностью для выезда за границу, сообщает Киевская городская прокуратура.

Они создали в социальной сети Facebook объявление, где искали мужчин, заинтересованных в их предложениях.

Организатора схемы поймали на горячем Фото: Киевская городская прокуратура

За поиски "жены" они просили $3800, из которых $800 полагалось женщине с инвалидностью.

Кроме того, уже в браке мужчина должен выплачивать ей по 10 тысяч гривен ежемесячно.

Кроме "жены", злоумышленницы предлагали военнообязанным еще оодну услугу – оформить фиктивные справки и получить группу инвалидности для себя, а затем опять же уехать за пределы страны.

Организатора этой схемы правоохранители задержали после заключения фиктивного брака и оформления документов, которые давали мужчине право выезда за границу

Теперь обе женщины предстанут перед законом. Им инкриминируют ч. 3 ст. 332 УК Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины). Санкция статьи предусматривает от пяти до семи лет лишения свободы.

Ранее Фокус писал, что системные уклонисты смогли попасть за границу благодаря обучению 155 бригады во Франции.

Мы также рассказывали, почему в Украине общепринято, что богатые и влиятельные не воюют.