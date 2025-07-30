Купил в секонд-хенде: одессит переоделся в женщину, чтобы сбежать за границу (видео)

30-летний одессит пытался незаконно пересечь украинско-молдавскую границу, однако его необычный наряд привлек внимание правоохранителей.

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Пограничники Белгород-Днестровского отряда, проверяя один из автобусов на трассе "Одесса-Рени" заметили на заднем сидении человека в черном платье и с длинными волосами, который сразу же привлек их внимание, сообщается на сайте ГПСУ.

Оказалось, что дама, одетая в стиле "total-black" (черный парик, солнцезащитные очки и атласное платье) была вовсе не дамой, а переодетым молодым человеком, который вместе со своей сожительницей надеялся попасть в Молдову.

Пограничники попросили его на выход из автобуса.

Во время беседы с ними задержанный рассказал, что купил женскую одежду в одном из одесских секонд-хендов, чтобы замаскироваться и попытаться выехать из Украины.

Чтобы не привлекать особого внимания других пассажиров, пара разместилась на заднем сиденьи автобуса.

Далеко уехать им не удалось – только до контрольного поста пограничников.

Фото: ГПСУ

Мужчина привлечен к административной ответственности по ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины". Дело направлено в суд.

Ранее Фокус писал, что в Киевской области полиция задержала двух "свах", которые за $3800 подыскивали для военнообязанных мужчин женщин с инвалидностью для заключения фиктивного брака и дальнейшего выезда за границу на законных основаниях. Потенциальная "жена" получала от них $800.

Мы также рассказывали, что в Киеве задержали топ-чиновника Гостаможслужбы, который продавал фейковые удостоверения ОБСЕ для уклонистов.