Продавали фейковые удостоверения ОБСЕ для уклонистов: в Киеве задержали топ-чиновника Гостаможслужбы

В течение суток в четырех регионах Украины правоохранители провели масштабную спецоперацию. Ее целью было разоблачить коррупционные схемы и противоправную деятельность таможенников.

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В Украине продолжается масштабная спецоперация по разоблачению преступных схем на таможне, сообщил генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.

По его словам, в Киеве задержали чиновника Государственной таможенной службы, который организовал схему продажи фальшивых удостоверений ОБСЕ. Вместе с группой лиц из псевдо-общественной организации они выдавали фейковые документы за 6800 долларов каждый. Эти "удостоверения" должны были защитить владельцев от мобилизации.

Мужчину задержали с поличным — во время получения денег. Ему готовят подозрение по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины.

Как отметил журналист Евгений Плинский, в Киеве задержали топ-чиновника Гостаможслужбы Владимира Майструка.

"Удостоверения этой ОО продавали уклонистам и мигрантам. Те демонстрировали их на блокпостах, ТЦК или полицейским — и вопросы сразу "отпадали". Потому что те думали, что имеют дело с настоящими дипломатами", — говорится в сообщении.

Схемы на таможнях: что известно

В частности, в Черновицкой области разоблачили контрабанду сигарет на более 130 тыс. пачек. Контрабанду табачных изделий, которые выдавали за минеральную вату, обнаружили румынские пограничники. Сигареты пытались вывезти из Украины через пункт пропуска "Порубное". Следствие выясняет, были ли к этому причастны местные таможенники.

Также сразу несколько работников Одесской таможни уличены во взяточничестве. Они брали деньги от предпринимателей за беспрепятственное оформление товаров и пропуск через границу. Задокументирована схема незаконного таможенного оформления без уплаты налогов.

Кроме этого, на Волыни убытки бюджета составляют 2,7 млн грн из-за "беспошлинных" авто. Чиновники Волынской таможни оформили ввоз автомобилей из-за границы без уплаты обязательных платежей, нанеся государству миллионные убытки.

Досудебные расследования продолжаются. Офис Генерального прокурора, СБУ, ГБР, Нацполиция и Бюро экономической безопасности продолжают системную борьбу с коррупцией на таможне. Правоохранители обещают новые разоблачения.

Напомним, руководитель "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин, который ранее мог воспользоваться схемой фиктивной мобилизации для остановки рассмотрения собственного уголовного дела в суде, теперь критикует применение этой же схемы коррупционерами.

Фокус также писал, что Национальное антикоррупционное бюро Украины вместе со Специализированной антикоррупционной прокуратурой с 2016 по 2024 год объявили о подозрении 68 действующим и бывшим народным депутатам. По данным правоохранителей, чаще всего парламентариев подозревают в коррупции, злоупотреблении властью, незаконном обогащении и декларировании ложной информации.