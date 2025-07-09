Продавали фейкові посвідчення ОБСЄ для ухилянтів: у Києві затримали топпосадовця Держмитслужби

Упродовж доби в чотирьох регіонах України правоохоронці провели масштабну спецоперацію. Її метою було викрити корупційні схеми та протиправну діяльність митників.

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В Україні триває масштабна спецоперація з викриття злочинних схем на митниці, повідомив генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

За його словами, в Києві затримали посадовця Державної митної служби, який організував схему продажу фальшивих посвідчень ОБСЄ. Разом із групою осіб із псевдо-громадської організації вони видавали фейкові документи за 6800 доларів кожен. Ці "посвідчення" мали захистити власників від мобілізації.

Чоловіка затримали на гарячому — під час отримання грошей. Йому готують підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України.

Як зазначив журналіст Євген Плінський, у Києві затримали топпосадовця Держмитслужби Володимира Майструка.

"Посвідчення цієї ГО продавали ухилянтам і мігрантам. Ті демонстрували їх на блокпостах, ТЦК чи поліцейським — і питання одразу "відпадали". Бо ті думали, що мають справу зі справжніми дипломатами", — йдеться у повідомленні.

Схеми на митницях: що відомо

Зокрема, у Чернівецькій області викрили контрабанду сигарет на понад 130 тис. пачок. Контрабанду тютюнових виробів, які видавали за мінеральну вату, виявили румунські прикордонники. Сигарети намагалися вивезти з України через пункт пропуску "Порубне". Слідство з’ясовує, чи були до цього причетні місцеві митники.

Також одразу кілька працівників Одеської митниці викриті на хабарництві. Вони брали гроші від підприємців за безперешкодне оформлення товарів і пропуск через кордон. Задокументовано схему незаконного митного оформлення без сплати податків.

Окрім цього, на Волині збитки бюджету складають 2,7 млн грн через "безмитні" авто. Посадовці Волинської митниці оформили ввезення автомобілів з-за кордону без сплати обов’язкових платежів, завдавши державі мільйонних збитків.

Досудові розслідування тривають. Офіс Генерального прокурора, СБУ, ДБР, Нацполіція та Бюро економічної безпеки продовжують системну боротьбу з корупцією на митниці. Правоохоронці обіцяють нові викриття.

Нагадаємо, керівник "Центру протидії корупції" Віталій Шабунін, який раніше міг скористатися схемою фіктивної мобілізації для зупинки розгляду власної кримінальної справи у суді, тепер критикує застосування цієї ж схеми корупціонерами.

Фокус також писав, що Національне антикорупційне бюро України разом зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою з 2016 по 2024 рік оголосили про підозру 68 чинним і колишнім народним депутатам. За даними правоохоронців, найчастіше парламентарів підозрюють у корупції, зловживанні владою, незаконному збагаченні та декларуванні неправдивої інформації.