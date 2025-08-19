Сховав під рясами: священник на Mercedes намагався вивезти ухилянта з України (відео)

Прикордонники зупинили автомобіль під керуванням священнослужителя, який намагався перевезти чоловіка призовного віку. Порушника сховали під церковним одягом, щоб він уникнув контролю.

Як повідомляє Державна прикордонна служба України, на Закарпатті прикордонний наряд виявив у автомобілі Mercedes 41-річного жителя Сумщини, який намагався незаконно залишити країну. Чоловіка перевозив 50-річний священнослужитель одного з місцевих монастирів.

Правоохоронці зазначають, що під час огляду машини пасажира знайшли на задньому сидінні, де він ховався під рясами. За даними слідства, його мали доставити до кордону зі Словаччиною за винагороду у розмірі 10 тисяч доларів.

До місця події викликали співробітників Національної поліції. Наразі перевіряється роль священнослужителя у спробі організації незаконного переправлення. У його діях вбачають ознаки кримінального правопорушення, тоді як сам "пасажир" нестиме відповідальність за намір незаконного перетину державного кордону.

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні діє заборона на виїзд за кордон чоловіків віком від 18 до 60 років, за винятком визначених законом категорій. Водночас прикордонники регулярно фіксують спроби нелегального перетину та схеми, пов’язані з ухиленням від мобілізації.

