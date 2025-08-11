Для "ухилятнів" придумали нову схованку, небезпечну для життя: як їх вивозять за кордон (відео)

Батько і син далекобійники намагалися переправити через кордон із Румунією трьох "ухилянтів", використавши для схованки абсолютно нову схованку, яку все ж викрили співробітники Державної прикордонної служби України.

На околиці Ізмаїла прикордонники під час перевірки двох вантажівок МАН на кордоні з Румунією проявили підвищений інтерес до шахт телескопічних гідроциліндрів, що піднімають причіп. Виявилося, що не дарма, повідомляє ДПСУ.

У них вони виявили трьох чоловіків із Запорізької, Хмельницької та Донецької областей.

Як розповіли прикордонники, під час руху військовозобов'язані сиділи в кабінах, але, наближаючись до блокпостів, забиралися в ці схованки. Там вони стояли між металевими рухомими частинами без вентиляції, наражаючись на небезпеку для здоров'я і навіть життя.

Така схованка становила для "ухилянтів" серйозну небезпеку

Як з'ясувалося, ніхто з трьох не мав документів для законного перетину кордону.

Вартість вивезення в такий спосіб для кожного з них становила $8000.

Хитрий і небезпечний план батька і сина провалився завдяки пильності прикордонників.

Батька і сина, водіїв вантажівок, затримали Фото: ДПСУ

Відносно порушників порушено кримінальне провадження за ст. 332 ККУ — "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України", а на самих "мандрівників" складено адміністративні протоколи за незаконний перетин кордону та порушення прикордонного режиму.

