Для "уклонистов" придумали новый тайник, опасный для жизни: как их вывозят за границу (видео)

Отец и сын дальнобойщики пытались переправить через границу с Румынией троих "уклонистов", использовав для укрытия совершенно новый тайник, который все же разоблачили сотрудники Государственной пограничной службы Украины.

На окраине Измаила пограничники в ходе проверки двух грузовиков МАН на границе с Румынией проявили повышенный интерес к шахтам телескопических гидроцилиндров, поднимающих прицеп. Оказалось, что не зря, сообщает ГПСУ.

В них они обнаружили троих мужчин из Запорожской, Хмельницкой и Донецкой областей.

Как рассказали пограничники, во время движения военнообязанные сидели в кабинах, но, приближаясь к блокпостам, забирались в эти тайники. Там они стояли между металлическими подвижными частями без вентиляции, подвергаясь опасности для здоровья и даже жизни.

Такой тайник представлял для "уклонистов" серьезную опасность

Как выяснилось, никто из троих не имел документов для законного пересечения границы.

Стоимость вывоза таким способом для каждого из них составляла $8000.

Хитрый и опасный план отца и сына провалился благодаря бдительности пограничников.

Отца и сына, водителей грузовиков, задержали Фото: ГПСУ

В отношении нарушителей возбуждено уголовное производство по ст. 332 УКУ – "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины" а на самих "путешественников" составлены административные протоколы за незаконное пересечение границы и нарушение пограничного режима.

