В Украине разоблачили десятки уклонистов, которые подавали в ТЦК фейковые документы (видео, фото)

В рамках третьего этапа операции "Опекун" сообщили о подозрении почти 30 украинцам — как гражданским, так и военнослужащим. Они использовали фиктивные медсправки, чтобы избежать службы в ВСУ или уволиться из нее.

"Основная схема заключалась в подаче в воинские части документов о якобы неудовлетворительном состоянии здоровья или необходимости ухода за больными родственниками", — отметили в Департаменте стратегических расследований Национальной полиции Украины 11 августа.

Правоохранители провели более 60 обысков по всей стране, фигурантам грозит до 10 лет за решеткой. В операции участвовали оперативники и следователи Нацполиции, а также работники ГБР и внутренней безопасности ВСУ.

"Так, в одном из случаев военный подал в территориальный центр комплектования документы, что его мать и жена имеют II группу инвалидности. Во время проверки выяснилось, что ни одна из женщин не обращалась в медицинские учреждения и медицинской помощи не получала", — рассказали в НПУ.

Полиция провела ряд обысков по стране Фото: Национальная полиция Сообщение, отправленное одному из подозреваемых Фото: Национальная полиция

Другой мужчина, который является военнообязанным, предоставил справку о своей непригодности к службе. На самом деле медики рекомендовали ему только отпуск на срок до 30 дней. Еще один военный сам себя покалечил, чтобы избежать мобилизации.

В общем подозрения вручили почти 30 военнослужащим и гражданским гражданам. Полиция задокументировала многочисленные случаи использования фейковых медицинских документов. Были возбуждены дела по трем статьям — об уклонении от службы и мобилизации, а также о подделке документов и мошенничестве.

Десяткам украинцев вручили подозрения Фото: Национальная полиция Фигурантам грозит заключение на срок до 10 лет Фото: Национальная полиция

