Хотел взять в заложники ТЦК: в Черкассах во время проверки документов мужчина угрожал гранатой (видео)

Во время проверки документов в Черкассах мужчина достал боевую гранату и пытался взять в заложники военнослужащих. Его задержали, никто не пострадал.

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Утром, 5 августа, на проспекте Химиков в Черкассах произошел инцидент с участием вооруженного мужчины, который оказал сопротивление представителям территориального центра комплектования и социальной поддержки во время проверки учетных данных. По информации Черкасского областного ТЦК и СП, подозреваемый достал гранату, выдернул чеку и угрожал взорвать себя вместе с военными.

Мужчина пытался избежать проверки, вел себя агрессивно, после чего вытащил боевую гранату, привел ее в боевое состояние и начал угрожать подрывом. Представители ТЦК вызвали полицию, которая оперативно оцепила место происшествия.

На момент прибытия следственно-оперативной группы мужчина находился под мостом. Очевидцы утверждали, что у него также был предмет, похожий на пистолет. Переговоры с правонарушителем продолжались около получаса, после чего его удалось нейтрализовать и задержать.

"Во время выполнения обязанностей военнослужащие Черкасского областного ТЦК столкнулись с опасной ситуацией. Подозреваемый имел при себе боевую гранату, которую привел в боевую готовность. Благодаря четким действиям силовиков пострадавших нет", — сообщили в пресс-службе Черкасского областного ТЦК.

По предварительным данным, речь идет о местном жителе, который ранее не имел проблем с законом.

На момент публикации материала пресс-служба Национальной полиции не комментировала инцидент в Черкассах.

Также Фокус сообщал о взрыве в Каменец-Подольском: неизвестный бросил гранату в здание ТЦК.

Как сообщал Фокус, в июне на Киевщине мужчина швырнул гранату в полицейских, ранены пять правоохранителей.