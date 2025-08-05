Хотів взяти в заручники ТЦК: у Черкасах під час перевірки документів чоловік погрожував гранатою (відео)

Під час перевірки документів у Черкасах чоловік дістав бойову гранату та намагався взяти в заручники військовослужбовців. Зрештою його затримали, ніхто не постраждав.

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Зранку 5 серпня на проспекті Хіміків у Черкасах стався інцидент за участі озброєного чоловіка, який чинив опір представникам територіального центру комплектування та соціальної підтримки під час перевірки облікових даних. За інформацією Черкаського обласного ТЦК та СП, підозрюваний дістав гранату, висмикнув чеку та погрожував підірвати себе разом з військовими.

Чоловік намагався уникнути перевірки, поводився агресивно, після чого витягнув бойову гранату, привів її у бойовий стан і почав погрожувати підривом. Представники ТЦК викликали поліцію, яка оперативно оточила місце події.

На момент прибуття слідчо-оперативної групи чоловік перебував під мостом. Очевидці стверджували, що в нього також був предмет, схожий на пістолет. Перемовини з правопорушником тривали близько пів години, після чого його вдалося нейтралізувати та затримати.

"Під час виконання обов'язків військовослужбовці Черкаського обласного ТЦК зіштовхнулися з небезпечною ситуацією. Підозрюваний мав при собі бойову гранату, яку привів у бойову готовність. Завдяки чітким діям силовиків постраждалих немає", – повідомили у пресслужбі Черкаського обласного ТЦК.

За попередніми даними, йдеться про місцевого жителя, який раніше не мав проблем із законом.

На момент публікації матеріалу пресслужба Національної поліції не коментувала інцидент у Черкасах.

Також Фокус повідомляв про вибух в Кам'янець-Подільському: невідомий кинув гранату у будівлю ТЦК.

Як повідомляв Фокус, у червні на Київщині чоловік жбурнув гранату в поліцейських, поранено п'ятьох правоохоронців.