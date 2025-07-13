На Київщині чоловік жбурнув гранату в поліцейських, поранено п'ятьох правоохоронців (фото)

41-річний чоловік кинув гранату у поліцейських, які приїхали на виклик щодо домашнього насильства у село Михайлівка-Рубежівка Бучанського району Київської області. Фігурант був застрелений правоохоронцями.

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Подія сталася у суботу пізно ввечері, 12 липня. О 22:33 до поліції звернулась 18-річна дівчина та повідомила, що її батько погрожує родині гранатою та вогнепальною зброєю, інформує поліція Київської області.

Поліцейські Бучанського райуправління та спецпризначенці, які прибули на виклик, зайшли до будинку, але в цей час господар привів у дію бойову гранату та кинув її у бік представників правопорядку. З метою припинення незаконних дій після вибуху працівники поліції здійснили постріли в бік нападника.

На місці події Фото: Національна поліція

"41-річний фігурант загинув на місці події", — йдеться у повідомленні поліції.

Зазначається, що внаслідок вибуху гранати п’ятеро працівників поліції отримали осколкові поранення, після чого потерпілих було доставлено до лікарні для надання необхідної допомоги.

Під час обшуку у будинку було виявлено чотири пістолети, піротехнічну гранату, мисливську рушницю та ніж.

Пістолет, знайдений у зловмисника Фото: Нацполiцiя Украiни Зброя, яку зберігав фігурант Фото: Нацполіція України

Поліція знайшла револьвер Фото: Нацполіція України Набої, які були знайдені у домогосподарстві Фото: Нацполіція України

Граната Фото: Нацполіція України Набої Фото: Нацполіція України

Наразі слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом незаконного поводження зі зброєю та посягання на життя працівника правоохоронного органу.

Нагадаємо, у магазині на ринку "Юність" у Деснянському районі Києва 3 квітня стався вибух гранати. Внаслідок підриву боєприпасу загинули двоє місцевих чоловіків віком 59 і 60 років.

Також Фокус писав, що наприкінці березня в одному з районів Києва сталась стрілянина. Потерпілого з пораненнями голови в тяжкому стані забрали до лікарні.