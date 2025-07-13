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Украина

В Киевской области мужчина швырнул гранату в полицейских, ранены пять правоохранителей (фото)

Полиция в селе Михайловка-Рубежовка Киевской области
На месте происшествия | Фото: Национальная полиция

41-летний мужчина бросил гранату в полицейских, которые приехали на вызов относительно домашнего насилия в село Михайловка-Рубежовка Бучанского района Киевской области. Фигурант был застрелен правоохранителями.

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Происшествие произошло в субботу поздно вечером, 12 июля. В 22:33 в полицию обратилась 18-летняя девушка и сообщила, что ее отец угрожает семье гранатой и огнестрельным оружием, информирует полиция Киевской области.

Полицейские Бучанского райуправления и спецназовцы, прибывшие на вызов, зашли в дом, но в это время хозяин привел в действие боевую гранату и бросил ее в сторону представителей правопорядка. С целью прекращения незаконных действий после взрыва работники полиции произвели выстрелы в сторону нападающего.

На месте взрыва гранаты
На месте происшествия
Фото: Национальная полиция

"41-летний фигурант погиб на месте происшествия", — говорится в сообщении полиции.

Отмечается, что в результате взрыва гранаты пятеро сотрудников полиции получили осколочные ранения, после чего пострадавшие были доставлены в больницу для оказания необходимой помощи.

Во время обыска в доме было обнаружено четыре пистолета, пиротехническую гранату, охотничье ружье и нож.

Пистолет
Пистолет, найденный у злоумышленника
Фото: Нацполиция Украины
Пистолет
Оружие, которое хранил фигурант
Фото: Нацполиция Украины
пистолет
Полиция нашла револьвер
Фото: Нацполиция Украины
патроны
Патроны, которые были найдены в домохозяйстве
Фото: Нацполиция Украины
граната
Граната
Фото: Нацполиция Украины
патроны
Патроны
Фото: Нацполиция Украины

Сейчас следователи открыли уголовное производство по факту незаконного обращения с оружием и посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

Напомним, в магазине на рынке "Юность" в Деснянском районе Киева 3 апреля произошел взрыв гранаты. В результате подрыва боеприпаса погибли двое местных мужчин в возрасте 59 и 60 лет.

Также Фокус писал, что в конце марта в одном из районов Киева произошла стрельба. Пострадавшего с ранениями головы в тяжелом состоянии забрали в больницу.