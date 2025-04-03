Нашли остатки боеприпаса: в полиции назвали причину взрыва на рынке в Киеве

Взрыв в Киеве 3 апреля в магазине на рынке "Юность" в Деснянском районе вызвал подрыв гранаты. Взрывотехники нашли в помещении остатки боеприпаса.

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Об этом сообщил отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в городе Киеве на официальном сайте.

Правоохранители также обнаружили, что в результате подрыва гранаты погибли двое местных жителей столицы: мужчины в возрасте 59 и 60 лет.

В отделе коммуникации отметили, что следователи Деснянского управления полиции открыли два уголовных производства:

"умышленное убийство" по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины;

"незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами" по ч. 1 ст. 263 УКУ.

На рынке в Киеве взорвалась граната на рынке в Киеве Правоохранители сообщают о двух погибших в результате взрыва Фото: Полиция Киева

Взрыв в Киеве 3 апреля: детали

В полиции сообщили о взрыве в Киеве в Деснянском районе в 13:38 3 апреля. Сообщалось, что от взрыва на рынке "Юность" погибли два человека, а на месте работали следственно-оперативная группа, взрывотехники и медики.

В Киевской городской государственной администрации также сообщали о взрыве неустановленного предмета вблизи гаражей в Днепровском районе столицы, в результате которого получил ранения мужчина. Правоохранители пока этот инцидент не комментировали.

Напомним, 31 марта в коммунальной организации "Муниципальная охрана" сообщили, что пьяный мужчина устроил стрельбу в медучреждении Киева. Пациент стрелял из пистолета в отделении неврологии, работникам "Муниципальной охраны" пришлось вызывать полицию.

30 марта волонтер Марьяна Чикало рассказала о конфликте между военным и компанией в Голосеевском районе столицы из-за русской музыки. На стычку отреагировали в полиции.