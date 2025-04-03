Есть погибшие и раненые: в Деснянском районе Киева произошло два взрыва, детали (фото)

На рынке "Юность" в Деснянском районе столицы произошел взрыв. В результате погибло два человека.

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Об этом в 13:38 сообщили в главном управлении Национальной полиции Киева. Там добавили, что на место происшествия была немедленно направлена следственно-оперативная группа, взрывотехники и медики.

Правоохранители добавили, что сейчас все обстоятельства происшествия устанавливаются. На месте продолжают работать профильные службы.

Вместе с тем, в Киевской городской государственной администрации отмечается, что в результате взрыва на рынке "Юность" один человек погиб, второй получил ранения и госпитализирован.

По предварительной информации, взорвался газовый баллон. На месте происшествия работают все необходимые службы.

Позже, в 13:57 в КГГА добавили, что в Днепровском районе произошел взрыв неустановленного предмета, в результате чего мужчина получил ранения. Вблизи гаражей он поднял неустановленную вещь, обмотанную проволокой.

Пострадавшего госпитализировали. Пожар на месте происшествия отсутствует.

В ведомстве отметили, что в случае обнаружения подозрительных предметов не стоит подходить и трогать их. При обнаружении таких вещей следует позвонить по телефону "101". При этом следует обозначить место находки, отойти подальше и дождаться приезда специалистов. Вещь не стоит касаться и перемещать.

Полицейские не комментировали информацию относительно последнего взрыва.

Напомним, в конце марта в одном из районов Киева произошла стрельба. В результате специальной операции задержали 52-летнего киевлянина. Пострадавшего с ранениями головы в тяжелом состоянии забрали в больницу.

Добавим, что 28 марта в Киеве полиция перекрыла улицу возле здания ТЦК. В полиции сообщили, что кто-то из прохожих забил тревогу и вызвал правоохранителей из-за автомобиля, который долго стоял на улице.