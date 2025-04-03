Є загиблі та поранені: в Деснянському районі Києва сталося два вибухи, деталі (фото)

На ринку "Юність" у Деснянському районі столиці стався вибух. В результаті загинуло двоє людей.

Related video

Про це о 13:38 повідомили в головному управлінні Національній поліції Києва. Там додали, що на місце події було негайно скеровано слідчо-оперативну групу, вибухотехніків та медиків.

Правоохоронці додали, що наразі всі обставини події встановлюються. На місці продовжують працювати профільні служби.

Разом з тим, в Київській міській державній адміністрації зазначається, що в результаті вибуху на ринку "Юність" одна людина загинула, друга отримала поранення та госпіталізована.

За попередньою інформацією, вибухнув газовий балон. На місці події працюють усі необхідні служби.

Пізніше, о 13:57 в КМДА додали, що в Дніпровському районі стався вибух невстановленого предмета, в результаті чого чоловік отримав поранення. Поблизу гаражів він підняв невстановлену річ, обмотану дротом.

Постраждалого госпіталізували. Пожежі на місці події немає.

У відомстві наголосили, що у разі виявлення підозрілих предметів не варт підходити та чіпати їх. При виявленні таких речей варто зателефонувати за номером "101". При цьому слід позначити місце знахідки, відійти подалі та дочекатись приїзду фахівців. Річ не варто торкатись та переміщувати.

Поліцейські не коментували інформацію щодо останнього вибуху.

Нагадаємо, в кінці березня в одному з районів Києва сталась стрілянина. Внаслідок спеціальної операції затримали 52-річного киянина. Потерпілого з пораненнями голови в тяжкому стані забрали до лікарні.

Додамо, що 28 березня в Києві поліція перекрила вулицю біля будівлі ТЦК. В поліції повідомили, що хтось з перехожих забив на сполох і викликав правоохоронців через автомобіль, який довго стояв на вулиці.