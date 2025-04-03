Знайшли залишки боєприпасу: в поліції назвали причину вибуху на ринку у Києві

Вибух у Києві 3 квітня в магазині на ринку "Юність" у Деснянському районі спричинив підрив гранати. Вибухотехніки знайшли в приміщенні залишки боєприпасу.

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Про це повідомив відділ комунікації Головного управління Національної поліції у місті Києві на офіційному сайті.

Правоохоронці також виявили, що внаслідок підриву гранати загинули двоє місцевих мешканців столиці: чоловіки віком 59 і 60 років.

У відділі комунікації зазначили, що слідчі Деснянського управління поліції відкрили два кримінальні провадження:

"умисне вбивство" за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України;

"незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами" за ч. 1 ст. 263 ККУ.

На ринку у Києві вибухнула граната Праовохоронці повідомляють про двох загиблих внаслідок вибуху Фото: Поліція Києва

Вибух у Києві 3 квітня: деталі

В поліції повідомили про вибух у Києві в Деснянському районі о 13:38 3 квітня. Повідомлялося, що від вибуху на ринку "Юність" загинули двоє людей, а на місці працювали слідчо-оперативна група, вибухотехніки та медики.

У Київській міській державній адміністрації також повідомляли про вибух невстановленого предмета поблизу гаражів у Дніпровському районі столиці, внаслідок якого отримав поранення чоловік. Правоохоронці наразі цей інцидент не коментували.

Нагадаємо, 31 березня у комунальній організації "Муніципальна охорона" повідомили, що п'яний чоловік влаштував стрільбу в медзакладі Києва. Пацієнт стріляв з пістолета у відділенні неврології, працівникам "Муніципальної охорони" довелося викликати поліцію.

30 березня волонтерка Мар'яна Чикало розповіла про конфлікт між військовим і компанією у Голосіївському районі столиці через російську музику. На сутичку відреагували в поліції.