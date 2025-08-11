В Україні викрили десятки ухилянтів, які подавали у ТЦК фейкові документи (відео, фото)

В межах третього етапу операції "Опікун" повідомили про підозру майже 30 українцям — як цивільним, так і військовослужбовцям. Вони використовували фіктивні меддовідки, щоб уникнути служби у ЗСУ або звільнитися з неї.

"Основна схема полягала в поданні до військових частин документів про нібито незадовільний стан здоров’я або необхідність догляду за хворими родичами", — зауважили у Департаменті стратегічних розслідувань Національної поліції України 11 серпня.

Правоохоронці провели понад 60 обшуків по всій країні, фігурантам загрожує до 10 років за ґратами. В операції брали участь оперативники й слідчі Нацполіції, а також працівники ДБР і внутрішньої безпеки ЗСУ.

"Так, в одному з випадків військовий подав до територіального центру комплектування документи, що його мати й дружина мають II групу інвалідності. Під час перевірки з’ясувалося, що жодна з жінок не зверталася до медичних закладів і медичної допомоги не отримувала", — розповіли у НПУ.

Поліція провела низку обшуків по країні Фото: Національна поліція Повідомлення, надіслане одному з підозрюваних Фото: Національна поліція

Інший чоловік, який є військовозобов’язаним, надав довідку про свою непридатність до служби. Насправді ж медики рекомендували йому лише відпустку на строк до 30 днів. Ще один військовий сам себе покалічив, щоб уникнути мобілізації.

Загалом підозри вручили майже 30 військовослужбовцям і цивільним громадянам. Поліція задокументувала численні випадки використання фейкових медичних документів. Були порушені справи за трьома статями — про ухилення від служби й мобілізації, а також про підроблення документів і шахрайство.

Десяткам українців вручили підозри Фото: Національна поліція Фігурантам загрожує ув'язнення на срок до 10 років Фото: Національна поліція

Нагадаємо, у липні у Київській області викрили двох жінок, які організували прибутковий бізнес на ухилянтах. Жінки підшукували для "клієнтів" фейкових дружин, з якими можна було б виїхати за кордон.

5 серпня у Черкасах викликали поліцію через інцидент з ТЦК. Чоловік не хотів, щоб перевіряли його документи, й навіть вдався до погроз підірвати гранату. З ним вели перемовини приблизно 30 хвилин.