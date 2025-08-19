Спрятал под рясами: священник на Mercedes пытался вывезти уклониста из Украины (видео)

Пограничники остановили автомобиль под управлением священнослужителя, который пытался перевезти мужчину призывного возраста. Нарушителя спрятали под церковной одеждой, чтобы он избежал контроля.

Как сообщает Государственная пограничная служба Украины, на Закарпатье пограничный наряд обнаружил в автомобиле Mercedes 41-летнего жителя Сумщины, который пытался незаконно покинуть страну. Мужчину перевозил 50-летний священнослужитель одного из местных монастырей.

Правоохранители отмечают, что при осмотре машины пассажира нашли на заднем сиденье, где он прятался под рясами. По данным следствия, его должны были доставить до границы со Словакией за вознаграждение в размере 10 тысяч долларов.

К месту происшествия вызвали сотрудников Национальной полиции. Сейчас проверяется роль священнослужителя в попытке организации незаконной переправки. В его действиях усматривают признаки уголовного преступления, тогда как сам "пассажир" будет нести ответственность за намерение незаконного пересечения государственной границы.

Напомним, после начала полномасштабного вторжения России в Украине действует запрет на выезд за границу мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, за исключением определенных законом категорий. В то же время пограничники регулярно фиксируют попытки нелегального пересечения и схемы, связанные с уклонением от мобилизации.

