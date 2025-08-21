Побег за границу во время войны станет преступлением: правительство передало законопроект в Раду

Кабинет Министров Украины подал в Верховную Раду законопроект №13673, который предусматривает уголовную ответственность за незаконный выезд из страны во время военного или чрезвычайного положения. Документ также предполагает изменения Уголовного кодекса Украины.

Согласно документу, незаконное пересечение государственной границы во время военного или чрезвычайного положения вне пунктов пропуска будет считаться преступлением. Уголовную ответственность предлагается установить также за препятствование обустройству или повреждение пограничной инфраструктуры.

Как сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук, отдельно предусмотрена ответственность для призывников, резервистов и военнообязанных, которые нарушают разрешенные сроки пребывания за пределами Украины. Для этой категории граждан вводится обязанность соблюдать определенные сроки выезда.

Среди прочих изменений:

отмена статьи 204-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях (штраф или административный арест за незаконное пересечение государственной границы Украины) из-за ее частичной неконституционности;

передача полномочий по рассмотрению дел о незаконном пересечении границы пограничной службе;

внесение в Уголовный кодекс квалифицирующего признака о совершении правонарушения во время военного положения.

Ранее за незаконное пересечение границы действовала административная ответственность: штраф от 3 тысяч 400 до 8 тысяч 500 грн или административный арест до 15 суток.

