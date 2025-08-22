Незаконний виїзд чоловіків за кордон: в уряді розповіли, хто уникне кримінальної відповідальності

Запропонований урядом законопроєкт про кримінальну відповідальність для військовозобов'язаних за незаконний виїзд за кордон внесено на розгляд до Верховної Ради. В Кабміні зазначили, що чоловіки, які повернуться в Україну добровільно, зможуть уникнути кримінальної відповідальності.

Related video

Пресслужба Міністерства внутрішніх справ України повідомила в офіційному Telegram-каналі, що в разі ухвалення законопроєкту парламентом у воєнний час чоловікам за незаконний перетин кордону загрожуватиме кримінальна відповідальність замість адміністративної. У відомстві пояснили необхідність посилення покарання тим, що наразі військовозобов'язані в Україні масово намагаються ухилитися від мобілізації таким чином.

"Як показує практика, адміністративні штрафи не стримують порушників", — заявили в міністерстві.

Що в законопроєкті про незаконний виїзд за кордон

Законопроєкт № 13673 про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України, Кримінального процесуального кодексу України та інших законів України щодо відповідальності за правопорушення, пов’язані з перетинанням державного кордону України пропонує:

передати адміністративні справи про незаконний перетин кордону на розгляд прикордонникам, щоб зробити процес швидшим і ефективнішим;

встановити у воєнний час кримінальну відповідальність за незаконний виїзд, підроблені документи або пошкодження інфраструктури на кордоні (останнє аргументують тим, що пошкодження інфраструктури робить кордон вразливішим і коштує бюджету держави мільйони гривень);

встановити правові наслідки для військовозобов'язаних за порушення дозволених термінів перебування за кордоном.

При цьому, зазначають у пресслужбі МВС, тих, хто повернеться з-за кордону за власною волею, кримінальна відповідальність може оминути.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України погодив законопроєкт про покарання за незаконний виїзд військовозобов'язаних за кордон 20 серпня.

Народна депутатка, заступниця голови фракції "Слуга народу" Галина Янченко 13 серпня запропонувала відкрити кордон для чоловіків, у яких є підстави для відстрочки.