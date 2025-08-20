За виїзд військовозобов'язаних за кордон введуть нове покарання: що пропонує уряд

Кабінет міністрів України погодив законопроєкт, який пропонує ввести кримінальну відповідальність за порушення правил для військовозобов'язаних громадян в умовах воєнного стану. Зокрема таке покарання стосується незаконного виїзду за кордон та порушення строків перебування за межами України.

Йдеться про схвалення законопроєкту "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України, Кримінального процесуального кодексу України та інших законів України щодо відповідальності за правопорушення, пов’язані з перетинанням державного кордону України". Про це повідомив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук у своєму Telegram-каналі 20 серпня.

Цей законопроєкт пропонує виключити статтю 204-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення (через часткову "неконституційність та неефективність"), а також передбачає доповнення статті 332 Кримінального кодексу України, що стосується незаконного переправлення осіб через державний кордон.

Нове покарання за виїзд військовозобов'язаних за кордон: що передбачає законопроєкт

Окрім того, відповідно до законопроєкту, встановлюється кримінальна відповідальність за:

незаконне перетинання державного кордону в умовах дії воєнного або надзвичайного стану поза пунктами пропуску через державний кордон;

перешкоджання облаштуванню прикордонної інфраструктури, її пошкодження або знищення;

порушення встановленого строку перебування за межами України.

Доповнення щодо пункту про порушення строків перебування за кордоном стосується військовозобов'язаних та призовників.

Також законопроєкт пропонує встановити обов'язок дотримання військовозобов'язаними, призовниками та резервістами строку перебування за межами державного кордону України.

Новий урядовий законопроєкт також розглядає передання повноважень щодо розгляду адміністративних правопорушень про незаконний перетин державного кордону органам охорони кордону.

Водночас президент України Володимир Зеленський 12 серпня запропонував послабити обмеження щодо виїзду чоловіків за кордон. Зокрема йдеться про підвищення вікового ліміту з 18 до 22 років, а також спрощення виїзду молодих українців за межі країни.

13 серпня народний депутат від фракції "Батьківщина" Сергій Євтушок в етері "Новини.LIVE" пояснив, що виїзд чоловіків до 22 років буде доступним не всім українцям.