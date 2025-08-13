"Слуга народу" пропонує відкрити кордон і для тих, хто має відстрочку (відео)

Президент Володимир Зеленський запропонував дозволити виїзд за кордон чоловікам віком до 22 років. Заступниця голови фракції "Слуга народу" Галина Янченко назвала ще кілька категорій, яким можна було б дати такий дозвіл.

Related video

"Моя думка про заяву Президента щодо можливості виїзду за кордон чоловіків до 22 років, а не до 18 років, як зараз: Як на мене, то можна знімати заборону повністю. Наприклад, для всіх, у кого є підстави для відстрочки, військовослужбовцям, що звільнились тощо", — зазначила нардепка у Facebook 13 серпня.

Водночас директорка соціологічного центру "Соціоінформ" Наталія Зайцева-Чіпак в ефірі телеканалу Київ 13 серпня попередила, що в разі відкриття кордонів для молодих українців слід готуватись до їхнього виїзду назавжди.

"Якщо це буде просто дозволений виїзд, так, ми повинні готуватися до того, що якась частина чоловіків захоче просто поїхати, не вчитися, просто захоче виїхати з країни, бо вона отримає таку можливість", — зауважила вона.

Соціологиня згодна з думкою, що можливість виїзду стосуватиметься саме студентів. Вона пояснила, що зараз багато молодих громадян позбавлені доступу до додаткових знань і кваліфікацій завдяки програмам обміну і грантам, адже їх просто не випускають з країни.

Хто зараз може виїжджати

В онлайн-виданні Chas News 13 серпня пояснили, що чоловіки віком з 18 до 60 років нині можуть виїжджати з України, лише маючи офіційні підстави.

Дозвіл на виїзд можна отримати за таких обставин:

встановлена інвалідність;

догляд за родичем;

багатодітність;

офіційна робота за кордоном у сферах дипломатії, спорту або культури;

участь у міжнародних освітніх програмах.

Мобілізаційний вік в Україні — з 25 років, але у деяких випадках молоді чоловіки можуть підлягати призову вже з повноліття. Таке можливо, якщо українець вже є військовозобов’язаним, наприклад проводив раніше службу або закінчив так звану військову кафедру й отримав офіцерське звання.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заговорив про пом’якшення правил виїзду з України під час Українського молодіжного форуму 2025 "Молодь Тут!". Він запропонував дозволити чоловікам перетин кордону до 22 років замість 18.

Народний депутат від фракції "Батьківщина" Сергій Євтушок 13 серпня висловив припущення, що дозвіл на виїзд до 22 років насправді нададуть лише студентам. З цією думкою також згоден кандидат політичних наук Андрій Ковальов.