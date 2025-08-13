"Слуга народа" предлагает открыть границу и для тех, кто имеет отсрочку (видео)

Президент Владимир Зеленский предложил разрешить выезд за границу мужчинам в возрасте до 22 лет. Заместительница председателя фракции "Слуга народа" Галина Янченко назвала еще несколько категорий, которым можно было бы дать такое разрешение.

Related video

"Мое мнение о заявлении Президента о возможности выезда за границу мужчин до 22 лет, а не до 18 лет, как сейчас: Как по мне, то можно снимать запрет полностью. Например, для всех, у кого есть основания для отсрочки, военнослужащим, которые уволились и т.д.", — отметила нардеп в Facebook 13 августа.

В то же время директор социологического центра "Социоинформ" Наталья Зайцева-Чипак в эфире телеканала Киев 13 августа предупредила, что в случае открытия границ для молодых украинцев следует готовиться к их выезду навсегда.

"Если это будет просто разрешенный выезд, да, мы должны готовиться к тому, что какая-то часть мужчин захочет просто уехать, не учиться, просто захочет уехать из страны, потому что она получит такую возможность", — отметила она.

Социолог согласна с мнением, что возможность выезда будет касаться именно студентов. Она пояснила, что сейчас многие молодые граждане лишены доступа к дополнительным знаниям и квалификациям благодаря программам обмена и грантам, ведь их просто не выпускают из страны.

Кто сейчас может выезжать

В онлайн-издании Chas News 13 августа объяснили, что мужчины в возрасте с 18 до 60 лет сейчас могут выезжать из Украины, только имея официальные основания.

Разрешение на выезд можно получить при следующих обстоятельствах:

установленная инвалидность;

уход за родственником;

многодетность;

официальная работа за рубежом в сферах дипломатии, спорта или культуры;

участие в международных образовательных программах.

Мобилизационный возраст в Украине — с 25 лет, но в некоторых случаях молодые мужчины могут подлежать призыву уже с совершеннолетия. Такое возможно, если украинец уже является военнообязанным, например проводил ранее службу или закончил так называемую военную кафедру и получил офицерское звание.

Напомним, президент Владимир Зеленский заговорил о смягчении правил выезда из Украины во время Украинского молодежного форума 2025 "Молодежь Здесь!". Он предложил разрешить мужчинам пересечение границы до 22 лет вместо 18.

Народный депутат от фракции "Батькивщина" Сергей Евтушок 13 августа высказал предположение, что разрешение на выезд до 22 лет на самом деле предоставят только студентам. С этим мнением также согласен кандидат политических наук Андрей Ковалев.