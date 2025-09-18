Чоловіки масово виїжджають за кордон: як новий порядок виїзду впливає на ринок праці

В Україні після введення нового порядку виїзду за кордон для чоловіків 18-22 років розпочався помітний відтік молодих кадрів з ринку праці.

Понад три тижні після набуття цим рішенням чинності роботодавці вже відчувають дефіцит працівників у низці галузей, а економісти намагаються оцінити можливі наслідки для економіки та зайнятості. Про це йдеться в результатах дослідження порталу Work.ua.

За даними опитування, 37% компаній уже відчули відтік кадрів. Найбільше проблем спостерігають великі підприємства: серед роботодавців із понад 1 000 працівників 60% зазначили, що молоді чоловіки залишили компанію, тоді як у малому бізнесі, де працює до 10 осіб, таких випадків лише 19%.

Найчутливішими до відтоку кадрів стали готельно-ресторанний бізнес (65% компаній зафіксували звільнення), роздрібна торгівля (59%), харчова промисловість (52%), будівництво та деревообробка (47%), оптова торгівля та дистрибуція (43%) і транспортна галузь (31%).

За даними Work.ua, молодь віком 18-22 роки становить близько 16% усіх шукачів роботи на платформі, і більшість із них — жінки. Після 26 серпня частка чоловіків у цій групі почала зменшуватися і становить 31%. Частіше вони шукають роботу в IT, продажах, роздрібній торгівлі, виробництві, телекомунікаціях, маркетингу та сфері обслуговування.

Фахівці підкреслюють, що точних даних про кількість чоловіків 18-22 років, які залишили країну, немає. За оцінками Центру економічної стратегії, в Україні проживає близько 700 тис. осіб цієї вікової групи, але на ринку праці активно задіяно тільки 200-300 тис. Держприкордонслужба статистики не публікує, проте Польща повідомила, що за перший тиждень дії нового дозволу до країни прибуло понад 10 тис. українців цієї вікової категорії.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів України ухвалив зміни до правил виїзду до 22 років за кордон 26 серпня. Постанова про дозвіл чоловікам від 18 до 22 років виїжджати з України була офіційно опублікована 27 серпня.

Представник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко 28 серпня заперечив ажіотаж на кордоні після дозволу на виїзд для чоловіків до 22 років.