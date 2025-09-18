Мужчины массово уезжают за границу: как новый порядок выезда влияет на рынок труда

В Украине после введения нового порядка выезда за границу для мужчин 18–22 лет начался заметный отток молодых кадров с рынка труда.

Более трех недель после вступления этого решения в силу работодатели уже испытывают дефицит работников в ряде отраслей, а экономисты пытаются оценить возможные последствия для экономики и занятости. Об этом говорится в результатах исследования портала Work.ua.

По данным опроса, 37% компаний уже ощутили отток кадров. Больше всего проблем наблюдают крупные предприятия: среди работодателей из более чем 1 000 работников 60% отметили, что молодые мужчины покинули компанию, тогда как в малом бизнесе, где работает до 10 человек, таких случаев всего 19%.

Наиболее чувствительными к оттоку кадров стали гостинично-ресторанный бизнес (65% компаний зафиксировали увольнение), розничная торговля (59%), пищевая промышленность (52%), строительство и деревообработка (47%), оптовая торговля и дистрибуция (43%) и транспортная отрасль (31%).

По данным Work.ua, молодежь в возрасте 18–22 лет составляет около 16% всех соискателей работы на платформе, и большинство из них — женщины. После 26 августа доля мужчин в этой группе начала уменьшаться и составляет 31%. Чаще они ищут работу в IT, продажах, розничной торговле, производстве, телекоммуникациях, маркетинге и сфере обслуживания.

Специалисты подчеркивают, что точных данных о количестве покинувших страну мужчин 18–22 лет нет. По оценкам Центра экономической стратегии, в Украине проживает около 700 тыс. человек этой возрастной группы, но на рынке труда активно задействовано только 200–300 тыс. Госпогранслужба статистику не публикует, однако Польша сообщила, что за первую неделю действия нового разрешения в страну прибыли более 10 тыс. украинцев этой возрастной категории.

Напомним, что Кабинет министров Украины принял изменения в правила выезда до 22 лет за границу 26 августа. Постановление о разрешении мужчинам от 18 до 22 лет выезжать из Украины было официально опубликовано 27 августа.

Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко 28 августа отрицал ажиотаж на границе после разрешения на выезд для мужчин до 22 лет.