Закон о выезде до 22 лет: кому разрешат пересекать границу и когда заработают новые правила

Кабинет министров Украины 26 августа принял изменения в правила выезда мужчин за границу, согласно которым право беспрепятственно выезжать получат все юноши в возрасте от 18 до 22 лет. В сети появился текст постановления, в пояснительной записке к которому указано, что новые правила будут касаться граждан до 21 года включительно.

Окончательно изменения вступят в силу после того, как документ будет обнародован на "Правительственном портале". В то же время законопроекты об изменениях правил выезда мужчин за границу предложили депутаты Верховной Рады. Фокус рассказывает, что сейчас известно об условиях пересечения границы для молодых людей.

Что известно о новых правилах выезда мужчин за границу

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила о том, что Кабинет министров Украины принял постановление о разрешении мужчинам до 22 лет выезжать из Украины, вечером 26 августа. Она отметила, что решение вступит в силу на следующий день после официальной публикации документа. По ее словам, оно будет касаться и тех, кто уже выехал из Украины.

"Мы хотим, чтобы украинцы максимально сохраняли связи с Украиной", — отметила премьер.

Ручник Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко рассказал, что для выезда за границу до 22 лет кроме паспорта нужно будет иметь военно-учетный документ в бумажной или электронной форме. При этом, по его словам, новые нормы не будут касаться граждан, которые занимают определенные в постановлении должности в органах власти, государственных органах или местном самоуправлении — они смогут пересекать границу только для служебной командировки.

Постановление о выезде 18-22 появилось в сети

Народный депутат Украины Алексей Гончаренко от фракции "Европейская Солидарность" 27 августа показал в Telegram постановление о выезде за границу, принятое правительством.

При этом он обвинил власти во лжи, обратив внимание, что согласно документу после достижения 22-летнего возраста выехать из Украины уже будет нельзя. В пояснительной записке указано, что пересечение границы будет разрешено гражданам от 18 до 21 года включительно.

Нардеп Гончаренко обвинил власть во лжи из-за постановления о выезде 18-22 Фото: скриншот

Алексей Гончаренко также обратил внимание на то, что представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук накануне сообщал о принятии постановления о выезде за границу для мужчин до 22 лет включительно.

Представитель Кабмина в Раде сообщил о предоставлении разрешения на выезд за границу для мужчин до 22 лет включительно Фото: скриншот

Народный депутат Украины от фракции "Слуга народа" Александр Федиенко в ответ на сообщение Алексея Гончаренко отметил, что тот опубликовал технический документ, а официальное постановление еще не напечатано.

"Алексей просто слил в сеть, технический документ. Который вчера видели многие нардепы, но только один это слил", — написал Федиенко в своем Telegram-канале.

Перед тем депутат Гончаренко опубликовал сообщение о том, что принятое Кабмином накануне постановление до сих пор не обнародовано.

"Проголосовали вчера за что-то. А за что именно нам до сих пор не показали. Вносятся правки в постановление сутки!" — написал парламентарий.

Нардеп Гончаренко Фото: скриншот

Что известно об инициативе Гончаренко "выезд для всех"

Перед тем Гончаренко сообщал, что внес в Верховную Раду законопроект об отмене всех ограничений на выезд мужчин из Украины независимо от возраста. Его законопроект №13685-1 о выезде для всех опубликован на сайте Рады 26 августа. Нардеп сравнил ограничения на пересечение границы для военнообязанных с ситуацией в Северной Корее и заявил, что право на выезд должны иметь все граждане без исключения.

Закон о выезде до 22 лет предложили в Верховной Раде

Народный депутат от "Слуги народа" Федор Вениславский 22 августа зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №13685, который предлагает разрешить мужчинам выезд за границу до 22 лет без дополнительных условий, как обучение или работа за рубежом. Этим законопроектом предлагается ограничивать выезд за границу тем военнообязанным, кому в текущем году исполняется 23.

Напомним, представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук 20 августа сообщал, что Кабинет министров Украины согласовал законопроект, который устанавливает уголовную ответственность за незаконный выезд военнообязанных.