Закон про виїзд до 22 років: кому дозволять перетинати кордон і коли запрацюють нові правила

Кабінет міністрів України 26 серпня ухвалив зміни до правил виїзду чоловіків за кордон, згідно з якими право безперешкодно виїжджати отримають усі юнаки віком від 18 до 22 років. У мережі з'явився текст постанови, в пояснювальній записці до якої зазначено, що нові правила стосуватимуться громадян до 21 року включно.

Остаточно зміни набудуть чинності після того, як документ буде оприлюднено на "Урядовому порталі". Водночас законопроєкти про зміни правил виїзду чоловіків за кордон запропонували депутати Верховної Ради. Фокус розповідає, що наразі відомо про умови перетину кордону для молодих людей.

Що відомо про нові правила виїзду чоловіків за кордон

Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко повідомила про те, що Кабінет міністрів України ухвалив постанову про дозвіл чоловікам до 22 років виїжджати з України, ввечері 26 серпня. Вона зазначила, що рішення набуде чинності наступного дня після офіційної публікації документа. За її словами, воно стосуватиметься і тих, хто вже виїхав з України.

"Ми хочемо, щоб українці максимально зберігали звʼязки з Україною", — зазначила прем'єрка.

Ручник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко розповів, що для виїзду за кордон до 22 років крім паспорта потрібно буде мати військово-обліковий документ в паперовій чи електронній формі. При цьому, за його словами, нові норми не стосуватимуться громадян, які обіймають визначені в постанові посади в органах влади, державних органах чи місцевому самоврядуванні — вони зможуть перетинати кордон лише для службового відрядження.

Постанова про виїзд 18-22 з'явилася в мережі

Народний депутат України Олексій Гончаренко від фракції "Європейська Солідарність" 27 серпня показав у Telegram постанову про виїзд за кордон, ухвалену урядом.

При цьому він звинуватив владу у брехні, звернувши увагу, що згідно з документом після досягнення 22-річного віку виїхати з України вже буде не можна. В пояснювальній записці вказано, що перетин кордону буде дозволений громадянам від 18 до 21 року включно.

Нардеп Гончаренко звинуватив владу у брехні через постанову про виїзд 18-22

Олексій Гончаренко також звернув увагу на те, що представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук напередодні повідомляв про ухвалення постанови про виїзд за кордон для чоловіків до 22 років включно.

Представник Кабміну в Раді повідомив про надання дозволу на виїзд за кордон для чоловіків до 22 років включно

Народний депутат України від фракції "Слуга народу" Олександр Федієнко у відповідь на допис Олексія Гончаренка зазначив, що той опублікував технічний документ, а офіційна постанова ще не надрукована.

"Олексій просто злив у мережу, технічний документ. Який вчора бачили багато нардепів, але тільки один це злив", — написав Федієнко у своєму Telegram-каналі.

Перед тим депутат Гончаренко опублікував допис про те, що ухвалена Кабміном напередодні постанова досі не оприлюднена.

"Проголосували вчора за щось. А за що саме нам досі не показали. Вносяться правки в постанову добу!" — написав парламентар.

Нардеп Гончаренко

Що відомо про ініціативу Гончаренка "виїзд для всіх"

Перед тим Гончаренко повідомляв, що вніс до Верховної Ради законопроєкт про скасування всіх обмежень на виїзд чоловіків з України незалежно від віку. Його законопроєкт №13685-1 про виїзд для всіх опублікований на сайті Ради 26 серпня. Нардеп порівняв обмеження на перетин кордону для військовозобов'язаних з ситуацією у Північній Кореї та заявив, що право на виїзд повинні мати всі громадяни без виключення.

Закон про виїзд до 22 років запропонували у Верховній Раді

Народний депутат від "Слуги народу" Федір Веніславський 22 серпня зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт №13685, який пропонує дозволити чоловікам виїзд за кордон до 22 років без додаткових умов, як навчання чи робота за кордоном. Цим законопроєктом пропонується обмежувати виїзд за кордон тим військовозобов'язаним, кому в поточному році виповнюється 23.

Нагадаємо, представник уряду в парламенті Тарас Мельничук 20 серпня повідомляв, що Кабінет міністрів України погодив законопроєкт, який встановлює кримінальну відповідальність за незаконний виїзд військовозобов'язаних.