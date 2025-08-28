Мужчин до 22 лет уже выпускают из Украины: в ГПСУ отрицают "ажиотаж" на границе

Новые правила о возможности выезда за границу для мужчин в возрасте до 22 лет включительно официально заработали. Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко отметил, что выпускают из страны только тех граждан из новой категории, которые имеют при себе два документа.

Представитель ГПСУ подтвердил, что изменения были опубликованы и фактически вступили в силу. Ориентировочно после 6:00 утра 28 августа пограничники уже начали выпускать мужчин согласно обновленным правилам. Об этом известно из комментария в эфире "Новости.LIVE" 28 августа.

"Напомню, что они (изменения — ред.) касаются граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 22 лет включительно. Теперь эта категория граждан Украины также имеет возможность пересечения границы на выезд из Украины во время действия военного положения", — сказал Демченко.

Важно, что новые правила не касаются молодых мужчин, которые занимают определенные государственные должности в органах власти, местного самоуправления и тому подобное. Как и раньше, такие люди могут выезжать только в связи со служебными командировками.

"Но, наверное, из этой возрастной категории это небольшая часть граждан Украины", — отметил спикер ГПСУ.

Он подчеркнул, что для пересечения границы мужчинам в возрасте 18-22 лет нужны загранпаспорт и военно-учетный документ. Последний может быть как в бумажной, так и в электронной форме. Демченко уточнил, что речь идет о приложении "Резерв+".

"При наличии этих двух документов уже, собственно, и обеспечивается возможность пересечения границы для мужчин в возрасте от 18 до 23 лет", — добавил он.

Как только изменения вступили в силу, работники ГПСУ начали пропуск этой категории украинцев.

"Но говорить, что это увеличило существенно сейчас очереди, не стоит, потому что, опять же, существенного такого ажиотажа и дополнения к очередям из-за этой категории граждан пока мы не фиксируем. Хотя, конечно, эта категория также уже присутствует на границе для того, чтобы ее пересечь", — заявил представитель Пограничной службы.

Напомним, в СМИ информировали, что 28 августа молодые мужчины образовали очереди на границе. Украинец Иван рассказал, что не имеет конкретной цели поездки, а просто хочет проверить возможность выезда. Однако часть юношей имеют четкую цель — увидеть родных, с которыми не виделись длительное время.

Народный депутат Александр Федиенко отреагировал на предположение, что в Украине снизят мобилизационный возраст до 23 лет. Он пояснил, что проблема — не в нехватке новобранцев.