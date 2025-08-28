"Сложно провести ротацию": в Раде ответили, будет ли в Украине мобилизация с 23 лет (видео)

Народный депутат Александр Федиенко считает, что снижение мобилизационного возраста в Украине до 23 лет маловероятно. По его словам, военные говорят, что личного состава достаточно в тылу, но трудности заключаются в том, чтобы завести новых людей на передовую.

Related video

Главная проблема мобилизации в Украине заключается не в недостаточном количестве новобранцев, а в сложности проведения ротаций, сказал нардеп от фракции "Слуга народа" в опубликованном 27 августа интервью YouTube-каналу "СУПЕРПОЗИЦИЯ". По его данным, военнослужащих в тыловых частях достаточно для замены личного состава на передовой.

Нардеп Федиенко ответил, будет ли в Украине мобилизация с 23 лет. На видео с 12:28.

"Как военные говорят, а я могу базироваться сугубо на аналитике от военных, в тыловых частях достаточно военнослужащих, чтобы провести качество ротации", — заявил Александр Федиенко.

По его словам, ротацию очень сложно провести во время активной фазы войны, потому что нельзя остановить боевые действия для замены людей.

"Когда происходит ротация, россияне это сразу чувствуют и направляют туда все свои силы. Поэтому сколько бы мы ни мобилизовали людей, их иногда трудно просто ротационным путем завести в боевую часть. Но это вопрос больше к военным", — отметил парламентарий.

Мобилизация в Украине с 23 лет: что говорят в ВСУ

Украинский военнослужащий Станислав Бунятов с позывным "Осман" 27 августа предполагал, что постановление Кабмина о разрешении на выезд мужчин за границу с 18 до 22 лет может означать, что максимальным порогом снижения мобилизационного возраста в Украине будет 23 года, или же правительство рассчитывает, что война продлится еще в течение двух-трех лет. При этом военный отметил, что добровольцы будут присоединяться к армии независимо от разрешений на выезд.

Напомним, издание The Telegraph 27 августа опубликовало репортаж о том, как пополняются ВСУ на фоне переговоров о завершении войны в Украине. Журналисты рассказали, что Украина прибегает к рекрутингу иностранных легионеров, возвращению дезертиров в армию и привлечению добровольцев из числа молодежи и женщин.