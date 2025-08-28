"Складно провести ротацію": в Раді відповіли, чи буде в Україні мобілізація з 23 років (відео)

Народний депутат Олександр Федієнко вважає, що зниження мобілізаційного віку в Україні до 23 років малоймовірне. За його словами, військові кажуть, що особового складу достатньо в тилу, але труднощі полягають у тому, щоб завести нових людей на передову.

Головна проблема мобілізації в Україні полягає не в недостатній кількості новобранців, а в складності проведення ротацій, сказав нардеп від фракції "Слуга народу" в опублікованому 27 серпня інтерв'ю YouTube-каналу "СУПЕРПОЗИЦІЯ". За його даними, військовослужбовців у тилових частинах достатньо для заміни особового складу на передовій.

Нардеп Федієнко відповів, чи буде в Україні мобілізація з 23 років. На відео з 12:28.

"Як військові кажуть, а я можу базуватись суто на аналітиці від військових, в тилових частинах достатньо військовослужбовців, щоб провести якість ротації", — заявив Олександр Федієнко.

За його словами, ротацію дуже складно провести під час активної фази війни, бо не можна спинити бойові дії для заміни людей.

"Коли відбувається ротація, росіяни це одразу відчувають і спрямовують туди всі свої сили. Тому скільки б ми не мобілізували людей, їх інколи важко просто ротаційним шляхом завести в бойову частину. Але це питання більше до військових", — зазначив парламентар.

Мобілізація в Україні з 23 років: що кажуть в ЗСУ

Український військовослужбовець Станіслав Бунятов із позивним "Осман" 27 серпня припускав, що постанова Кабміну про дозвіл на виїзд чоловіків за кордон з 18 до 22 років може означати, що максимальним порогом зниження мобілізаційного віку в Україні буде 23 роки, або ж уряд розраховує, що війна триватиме ще протягом двох-трьох років. При цьому військовий зазначив, що добровольці долучатимуться до армії незалежно від дозволів на виїзд.

Нагадаємо, видання The Telegraph 27 серпня опублікувало репортаж про те, як поповнюються ЗСУ на тлі переговорів про завершення війни в Україні. Журналісти розповіли, що Україна вдається до рекрутингу іноземних легіонерів, повернення дезертирів у військо та залучення добровольців з-поміж молоді та жінок.