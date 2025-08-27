Іноземні легіонери, дезертири, жінки: як поповнюють ЗСУ на тлі переговорів про мир, — Telegraph

Україна залучає людей до лав Збройних сил, використовуючи й рекрутинг іноземних легіонерів, і повернення у військо дезертирів, і залучаючи добровольців — молодь та жінок. При цьому не розв'язали питання демобілізації та ротацій, а громадяни стежать за переговорами про завершення війни й не поспішають в армію.

Серед українців є близько 800 тис. осіб, які ухиляються від мобілізації, та кілька тисяч військових, які дезертирували з частин, ідеться у репортажі The Telegraph. Водночас є певна кількість людей, заброньованих від призову через роботу на важливих підприємствах та в органах влади, або через навчання. Тим часом є дефіцит людей на фронті. Влада шукає все нові способи збільшити кількість бійців у лавах Сил оборони, а військове командування широко застосовує безпілотники на полію бою, щоб зменшити втрати та зберегти людей, розповіло медіа.

Журналісти поспілкувались з представниками кількох соціальних груп, дотичних до питань служби у війську. Серед іншого, у статті навели позицію 36-річного Олександра, який півтора року не виходив на вулицю та інколи пиячив. Серед іншого, чоловік пояснив, що не хоче виїжджати з України, але хотів би зберегти життя та, умовно, не йти в піхоту.

Медіа пояснило, що є певні суперечності між потребами армії, методами розв'язання проблем з поповнення ЗСУ та бажаннями людей на тлі мирних переговорів. У статті назвали чотири основних методи, якими набирають людей в армію: іноземні легіонери, повернення у частини дезертирів, програма "Контракт 18-24" для набору молоді, жінки. Зауважується, що середній вік військових лишається на рівні 40+.

Крім того, співрозмовники The Telegraph озвучили основні проблеми, які їх стримують. По-перше, це невизначеність строків служби, і, по-друге, відсутність ротацій на лінії фронту. Ще один фактор з'явився у зв'язку з активізацією переговорів про мир. Медіа зустрілось з 36-річною Альоною, яка міркувала над укладанням контракту, але її стримувала невизначеність, ідеться у статті.

"Найбільший сумнів полягає в тому, чи зможе вона піти, прослуживши деякий час. Теоретично цьому забороняє воєнний стан. Більшість контрактів діють до кінця війни. Коли це станеться? Невизначеність багатьох стримує від цього рішучого кроку", — підсумувало медіа.

The Telegraph зауважило, що, як мінімум, для ротації потрібне зростання армії, при цьому армію намагаються збільшити "обмеживши свободи", і виходить "замкнуте коло", в якому "без свободи менше українців готові за неї боротися".

Проблеми мобілізації — деталі

Зазначимо, 20 серпня Фокус писав про проблеми мобілізації, які зачепив у розмові з медіа військовий та журналіста Євген Чечеринда. На його думку, є проблема з рішеннями народних депутатів, які зволікають з законами про покращення мобілізації та рекрутингу. Якщо не буде певних дій та не зміниться поведінка людей, то декому доведеться у лавах ЗС РФ "стояти під Варшавою", сказав військовий.

