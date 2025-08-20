"Братимуть Варшаву": на фронті близько 50% позицій порожні через брак людей, — військовий (відео)

Військовослужбовець та журналіст Євген Череринда підтвердив, що Збройні сили України мають проблему з мобілізацією та рекрутингом, доводиться укладати контракти з іноземцями з Латинської Америки. При цьому людей все ж не вистачає, і на фронті не вистачає бійців для втримання фортифікацій.

Український парламент досі не може розв'язати проблему з рекрутингом, пояснив Чечеринда в ефірі "День.LIVE". З одного боку, слід виявляти повагу до іноземців, які уклали контракт на службу у ЗСУ, а і з іншого — покращувати процес мобілізації, щоб потім не довелось служити у російському війську, додав він.

Військовослужбовець відреагував на слова нардепа Вадима Ільченка щодо "лат***ів, які переходять на інший бік", і найперше наголосив, що такі вислови "неприпустимі". Водночас Чечеринда зауважив, що для українців найбільшими ворогами стали працівники терцентрів комплектування та бійці ЗСУ, які служать у військкоматах. На його думку, якщо ситуація не зміниться, то можна опинитись у лавах ЗС РФ.

"В нас позиції порожні по 50% на позиціях людей, оскільки, ну, нема рекрутинг, нема мобілізованих. А з іншого боку, депутат Верховної Ради каже, що оці латиноси переходять на інший бік. Та як можна взагалі таке говорити?" — сказав військовий.

Співрозмовник журналістів наголосив, що парламент не розв'язав відразу дві проблеми: не прийняв "нормальний закон" для рекрутингу іноземців і не налагодив мобілізаційні заходи. Чечеринда попередив, що до людей, які шукають спосіб не іти в ЗСУ, з часом прийдуть російські військкоми й поженуть воювати в інші європейські країни.

"Ви можете запросто піти в армію окупанта і там вже ніхто не буде питати, скільки вам років, які яка у вас хвороба, чи є у вас відстрочка? Просто всіх поставлять, вдягнуть черевики, і підемо всі штурмувати Варшаву, Ригу, Вільнюс і Італію", — наголосив український військовий.

Проблеми з мобілізацією — деталі

Зазначимо, Фокус писав про проблеми з мобілізацією та про інциденти з працівниками терцентрів комплектування. Наприклад, у липні 2025 року народна депутатка Вікторія Гриб зауважила, що в армії дійсно не вистачає людей і на це слід звернути увагу, бо виявиться, що нікого посадити у західну військову техніку, коли вона надійде.

Тим часом у червні боєць Сил безпілотних систем розкритикував систему нарахування зарплат в армії, пояснюючи проблеми мобілізації. З'ясувалось, що оператор дрона отримує 20 тис. грн, і це менше ніж 25 тис., які має охоронець в АТБ.

Нагадуємо, 6 серпня військова омбудсменка запропонувала внести зміни у порядок роботи ТЦК, щоб військкоми не затримували людей на вулицях.