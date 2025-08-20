"Будут брать Варшаву": на фронте около 50% позиций пустуют из-за нехватки людей, — военный (видео)

Военнослужащий и журналист Евгений Черында подтвердил, что Вооруженные силы Украины имеют проблему с мобилизацией и рекрутингом, приходится заключать контракты с иностранцами из Латинской Америки. При этом людей все же не хватает, и на фронте нет бойцов для удержания фортификаций.

Украинский парламент до сих пор не может решить проблему с рекрутингом, пояснил Чечеринда в эфире "День.LIVE". С одной стороны, следует проявлять уважение к иностранцам, которые заключили контракт на службу в ВСУ, а с другой — улучшать процесс мобилизации, чтобы потом не пришлось служить в российской армии, добавил он.

Военнослужащий отреагировал на слова нардепа Вадима Ильченко относительно "лат***ов, которые переходят на другую сторону", и прежде всего отметил, что такие высказывания "недопустимы". В то же время Чечеринда отметил, что для украинцев самыми большими врагами стали работники терцентров комплектования и бойцы ВСУ, которые служат в военкоматах. По его мнению, если ситуация не изменится, то можно оказаться в рядах ВС РФ.

"У нас позиции пустые по 50% на позициях людей, поскольку, ну, нет рекрутинга, нет мобилизованных. А с другой стороны, депутат Верховной Рады говорит, что эти латиносы переходят на другую сторону. Да как можно вообще такое говорить?" — сказал военный.

Собеседник журналистов подчеркнул, что парламент не решил сразу две проблемы: не принял "нормальный закон" для рекрутинга иностранцев и не наладил мобилизационные мероприятия. Чечеринда предупредил, что к людям, которые ищут способ не идти в ВСУ, со временем придут российские военкомы и погонят воевать в другие европейские страны.

"Вы можете запросто пойти в армию оккупанта и там уже никто не будет спрашивать, сколько вам лет, какая у вас болезнь, есть ли у вас отсрочка? Просто всех поставят, наденут ботинки, и пойдем все штурмовать Варшаву, Ригу, Вильнюс и Италию", — подчеркнул украинский военный.

Отметим, Фокус писал о проблемах с мобилизацией и об инцидентах с работниками терцентров комплектования. Например, в июле 2025 года народный депутат Виктория Гриб отметила, что в армии действительно не хватает людей и на это следует обратить внимание, потому что окажется, что некого посадить в западную военную технику, когда она поступит.

Между тем в июне боец Сил беспилотных систем раскритиковал систему начисления зарплат в армии, объясняя проблемы мобилизации. Выяснилось, что оператор дрона получает 20 тыс. грн, и это меньше чем 25 тыс., которые имеет охранник в АТБ.

Напоминаем, 6 августа военный омбусмен предложила внести изменения в порядок работы ТЦК, чтобы военкомы не задерживали людей на улицах.