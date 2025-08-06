Военный омбудсмен предложила забрать ТЦК с улиц: кто будет задерживать военнообязанных

Военный омбудсмен Ольга Решетилова признала рост количества проблем с территориальными центрами комплектования. С одной стороны, на действия военкоматов жалуются граждане и адвокаты. С другой — военкомы также имеют замечания относительно неэтичного поведения людей. Проблему не решат большей прозрачностью ТЦК: вместо этого омбудсмен заявила, что военкомам не следует работать на улицах.

Related video

В территориальных центрах комплектования работают военнослужащие, которые попали туда после ранений или болезней, пояснила Решетилова в эфире "Громадського радіо". Бойцов не обучали специальным методам общения с людьми, тогда как, например, правоохранители проходят специальные тренинги. По мнению омбудсмена, следует больше упорядочить работу ТЦК, чтобы они не занимались задержанием людей, потому что это работа полиции.

Военный омбудсмен добавила, что из-за потребности войска в новых людях нет возможности проводить тренинги и оценки психического состояния. Поэтому вполне возможно, что военкомы не контролируют эмоции, вернувшись с "нуля" и контактируя с агрессивно настроенными людьми, признала чиновница.

"Это было мое требование, с тех пор как я пришла. Нам нужно забрать военнослужащих ТЦК и СП с улиц. Они не должны коммуницировать с военнообязанными, потому что они не обучены это делать", — сказала Решетилова.

Омбудсмен объяснила, что задержанием нарушителей правил воинского учета должна заниматься Национальная полиция. Задержание должно проводиться с оформлением протокола, а родственники должны знать, где оказался военнообязанный. По словам Решетиловой, недопустима ситуация, когда у граждан отбирают телефоны и никто не знает, где они находятся. Рядом с гражданами должны быть адвокаты, волонтеры, другие люди, и тогда не будет случаев, когда в квартире закрыли собаку или ребенка оставили в саду, пояснила она.

"Плюс само отношение в ТЦК, я об этом много проговаривала, должно быть более человечным", — добавила омбудсмен.

В радиоэфире прозвучали другие предложения Решетиловой. В частности, чиновница предложила вывести ТЦК из структуры Сухопутных войск ВСУ. Кроме того, прозвучал совет военнообязанным обновить все данные военкомата и самостоятельно посетить врачей перед военно-врачебной комиссией.

"Вы должны до момента мобилизации пройти все эти диагностические процедуры и сообщить ТЦК, что у вас есть проблемы со здоровьем, потому что на ВВК никто глубинную диагностику вам делать не будет. Поэтому давайте помнить об обязанностях как ТЦК, Национальной полиции, местных властей, так и военнообязанных", — подытожила Решетилова.

Проблемы с ТЦК — детали

Отметим, Фокус писал о проблемах с ТЦК, во время которых происходили драки или споры прямо на улицах. Один из таких случаев произошел на Волыни. Пользователи соцсетей опубликовали видео, на которых женщины устроили потасовку с военкомами. Между тем в Виннице произошла стычка между гражданами и работниками военкомата. Как заявили в Нацполиции, пять человек задержали из-за попытки штурма стадиона "Локомотив", на котором находились мобилизованные.

Напоминаем, 30 июня Сухопутные войска ВСУ опубликовали отчет о проблемах ТЦК и сообщили, какой процент фейков среди сообщений о "нападениях" военкоматов.