Беспорядки в Виннице: местный ТЦК дал первые комментарии событиям у стадиона "Локомотив"

В Виннице у временного пункта сбора военнообязанных произошел инцидент с участием группы гражданских лиц. По информации областного ТЦК и СП, на месте зафиксированы попытки незаконного проникновения, повреждения имущества и нарушение общественного порядка.

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Комментируя инцидент Винницкий территориальный центр комплектования и социальной поддержки сообщил, что все действия по мобилизации проходят в рамках законодательства Украины и во взаимодействии с Национальной полицией.

В публикации раскрыли детали событий. Согласно официальным данным, 1 августа на территорию временного пункта сбора была доставлена группа военнообязанных для прохождения медосмотров и других необходимых процедур в рамках действующего законодательства. Ближе к вечеру возле этого пункта собрались люди, которые "вели себя агрессивно".

"Зафиксированы попытки незаконного проникновения на территорию временного пункта сбора, повреждение имущества и нарушение общественного порядка", — говорится в сообщении.

На место беспорядков выехали представители Национальной полиции, которые, по словам областного ТЦК, обеспечили правопорядок. В сообщении подчеркивается, что все действия осуществлялись в рамках закона, во взаимодействии с правоохранительными органами.

Скрин официального сообщения Винницкого ТЦК и СП Фото: Facebook

События в Виннице

По информации местного Telegram-канала "Реальная Винница", инцидент произошел на территории стадиона "Локомотив", где временно разместили около сотни мужчин, доставленных сотрудниками ТЦК для прохождения медицинских осмотров.

Вечером у ворот стадиона собралась группа граждан — в основном женщины и молодые люди, которые пытались освободить мужчин. По словам очевидцев, протестующие выбили ворота, после чего на место прибыло более 10 автомобилей полиции.

На видеозаписях с места событий видно, как гражданские препятствуют действиям полицейских и сотрудников ТЦК. В ответ полицейские якобы применили перцовый баллончик и начали задерживать нарушителей.

Женщина за кадром утверждала, что баллончик применили против беременной женщины. На другом видео звучали призывы ложиться под машины и разбивать зеркала автобусов, на которых в итоге мужчин вывезли в неизвестном направлении.

Напомним, в Черкасской области 65-летний житель Канева пытался привлечь к ответственности в суде сотрудников ТЦК, которые якобы избили его и принудительно доставили в военкомат. Однако суд отказался удовлетворить жалобу пенсионера.