Заворушення у Вінниці: місцевий ТЦК дав перші коментарі подіям біля стадіону "Локомотив"

У Вінниці біля тимчасового пункту збору військовозобов'язаних стався інцидент за участю групи цивільних осіб. За інформацією обласного ТЦК і СП, на місці зафіксовано спроби незаконного проникнення, пошкодження майна та порушення громадського порядку.

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Коментуючи інцидент, Вінницький територіальний центр комплектування та соціальної підтримки повідомив, що всі дії з мобілізації відбуваються в рамках законодавства України та у взаємодії з Національною поліцією.

У публікації розкрили деталі подій. Згідно з офіційними даними, 1 серпня на територію тимчасового пункту збору доставили групу військовозобов'язаних для проходження медоглядів та інших необхідних процедур у межах чинного законодавства. Ближче до вечора біля цього пункту зібралися люди, які "поводилися агресивно".

"Зафіксовано спроби незаконного проникнення на територію тимчасового пункту збору, пошкодження майна та порушення публічного порядку", — йдеться в повідомленні.

На місце заворушень виїхали представники Національної поліції, які, за словами обласного ТЦК, забезпечили правопорядок. У повідомленні підкреслюється, що всі дії здійснювалися в рамках закону, у взаємодії з правоохоронними органами.

Скрін офіційного повідомлення Вінницького ТЦК і СП Фото: Facebook

Події у Вінниці

За інформацією місцевого Telegram-каналу "Реальна Вінниця", інцидент стався на території стадіону "Локомотив", де тимчасово розмістили приблизно сотню чоловіків, яких доставили співробітники ТЦК для проходження медичних оглядів.

Увечері біля воріт стадіону зібралася група громадян — здебільшого жінки та молоді люди, які намагалися звільнити чоловіків. За словами очевидців, протестувальники вибили ворота, після чого на місце прибуло понад 10 автомобілів поліції.

На відеозаписах з місця подій видно, як цивільні перешкоджають діям поліціянтів і співробітників ТЦК. У відповідь правоохоронці нібито застосували перцевий балончик і почали затримувати порушників.

Жінка за кадром стверджувала, що балончик застосували проти вагітної жінки. На іншому відео лунали заклики лягати під машини та розбивати дзеркала автобусів, на яких у підсумку чоловіків вивезли в невідомому напрямку.

Нагадаємо, на Черкащині 65-річний мешканець Канева намагався притягнути до відповідальності в суді співробітників ТЦК, які нібито побили його і примусово доправили до військкомату. Однак суд відмовився задовольнити скаргу пенсіонера.