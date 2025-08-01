ТЦК побили пенсіонера на Черкащині, поліція не відкрила провадження: що постановив суд

В Черкаській області 65-річний житель Канева намагався притягнути до відповідальності в суді співробітників Територіального центру комплектування та соціальної підтримки, які побили його та примусово доставили до військкомату. Втім у поліції не зареєстрували кримінальне провадження, а суд відмовився задовольнити скаргу пенсіонера, оскільки той порушив встановлені законом терміни на оскарження.

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Житель міста Канів Михайло Л. повертався додому ввечері 20 березня 2025 року, коли біля нього зупинився автомобіль і з нього вийшли особи, що представилися співробітниками ТЦК та СП, пише "Судово-юридична газета". В опублікованій у Єдиному державному реєстрі судових рішень ухвалі Черкаського апеляційного суду від 16 липня наведено скаргу представника заявника, в якій ідеться, що громадянин не мав із собою військово-облікових документів і попросив викликати поліцію для перевірки його особи. Проте натомість на місце під'їхали інші невідомі працівники ТЦК, били пенсіонера по обличчю та тілу і проти його волі силоміць доставили його до територіального центру.

Пенсіонера утримували в ТЦК до встановлення його 65-річного віку, а потім відпустили додому, зазначається у скарзі. Наступного дня він звернувся до лікарні, і медики встановили йому низку діагнозів: закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, забійну рану голови, забій грудної клітини, травму шийного відділу хребта та підвищений артеріальний тиск.

Співробітники ТЦК побили та силою доставили до військкомату 65-річного пенсіонера Фото: скриншот

27 березня чоловік виписався з медзакладу після стаціонарного лікування, проте до поліції із заявою щодо дій ТЦК звернувся лише 7 травня. Правоохоронці прийняли заяву, однак кримінальне провадження не зареєстрували, не почали досудове розслідування інциденту, не опитали потерпілого та свідків.

"З моменту отримання повідомлення про злочин, слідчий не повідомляв про причини, які б об`єктивно перешкоджали виконати вимоги КПК", — йдеться в ухвалі суду.

Пенсіонер неодноразово звертався до районного відділу поліції з запитом щодо стану розслідування, потім — до Смілянської окружної прокуратури. Врешті його скаргу перенаправили до Черкаської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону, а там повідомили про відсутність повноважень для розв'язання його проблеми.

23 червня пенсіонер звернувся зі скаргою на бездіяльність поліції до Канівського міськрайонного суду Черкаської області, однак суддя відмовився приймати її, бо чоловік порушив 10-денний термін на оскарження.

ТЦК побили пенсіонера: що вирішив суд

Пенсіонер заявив, що пропустив строки оскарження бездіяльності слідчого через тяжкий фізичний і психоемоційний стан, проте апеляційний суд не визнав цю причину поважною, зазначивши, що після подання чоловіком заяви про злочин у поліцію він уже не перебував на лікуванні та відомостей про його незадовільний стан здоров'я не було.

Таким чином, Черкаський апеляційний суд не задовольнив скаргу пенсіонера та лишив без змін ухвалу слідчого судді суду першої інстанції.

Суд не задовольнив апеляційну скаргу пенсіонера, якого побили співробітники ТЦК Фото: скриншот

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань 30 липня повідомляло, що чоловік у Миколаєві розбився на смерть, тікаючи від ТЦК і поліції. Він стрибнув з пішохідного мосту в одному з промислових районів міста.

Фокус 30 липня писав про рішення суду у справі чоловіка, який повалив на землю і зламав ніс працівнику ТЦК в Хмельницький області. Уродженця Шепетівки визнали винним і засудили до 3 років ув'язнення.