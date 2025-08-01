ТЦК избили пенсионера в Черкасской области, полиция не открыла производство: что постановил суд
В Черкасской области 65-летний житель Канева пытался привлечь к ответственности в суде сотрудников Территориального центра комплектования и социальной поддержки, которые избили его и принудительно доставили в военкомат. Впрочем, в полиции не зарегистрировали уголовное производство, а суд отказался удовлетворить жалобу пенсионера, поскольку тот нарушил установленные законом сроки на обжалование.
Житель города Канев Михаил Л. возвращался домой вечером 20 марта 2025 года, когда возле него остановился автомобиль и из него вышли лица, представившиеся сотрудниками ТЦК и СП, пишет "Судебно-юридическая газета". В опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений постановлении Черкасского апелляционного суда от 16 июля приведена жалоба представителя заявителя, в которой говорится, что гражданин не имел с собой военно-учетных документов и попросил вызвать полицию для проверки его личности. Однако вместо этого на место подъехали другие неизвестные работники ТЦК, били пенсионера по лицу и телу и против его воли силой доставили его в территориальный центр.
Пенсионера удерживали в ТЦК до установления его 65-летнего возраста, а затем отпустили домой, отмечается в жалобе. На следующий день он обратился в больницу, и медики установили ему ряд диагнозов: закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, убойную рану головы, ушиб грудной клетки, травму шейного отдела позвоночника и повышенное артериальное давление.
27 марта мужчина выписался из медучреждения после стационарного лечения, однако в полицию с заявлением о действиях ТЦК обратился только 7 мая. Правоохранители приняли заявление, однако уголовное производство не зарегистрировали, не начали досудебное расследование инцидента, не опросили потерпевшего и свидетелей.
"С момента получения сообщения о преступлении, следователь не сообщал о причинах, которые бы объективно препятствовали выполнить требования УПК", — говорится в постановлении суда.
Пенсионер неоднократно обращался в районный отдел полиции с запросом о состоянии расследования, потом — в Смелянскую окружную прокуратуру. В конце концов его жалобу перенаправили в Черкасскую специализированную прокуратуру в сфере обороны Центрального региона, а там сообщили об отсутствии полномочий для решения его проблемы.
23 июня пенсионер обратился с жалобой на бездействие полиции в Каневский горрайонный суд Черкасской области, однако судья отказался принимать ее, потому что мужчина нарушил 10-дневный срок на обжалование.
ТЦК избили пенсионера: что решил суд
Пенсионер заявил, что пропустил сроки обжалования бездействия следователя из-за тяжелого физического и психоэмоционального состояния, однако апелляционный суд не признал эту причину уважительной, отметив, что после подачи мужчиной заявления о преступлении в полицию он уже не находился на лечении и сведений о его неудовлетворительном состоянии здоровья не было.
Таким образом, Черкасский апелляционный суд не удовлетворил жалобу пенсионера и оставил без изменений постановление следственного судьи суда первой инстанции.
Напомним, Государственное бюро расследований 30 июля сообщало, что мужчина в Николаеве разбился насмерть, убегая от ТЦК и полиции. Он прыгнул с пешеходного моста в одном из промышленных районов города.
Фокус 30 июля писал о решении суда по делу мужчины, который повалил на землю и сломал нос работнику ТЦК в Хмельницкий области. Уроженца Шепетовки признали виновным и приговорили к 3 годам заключения.