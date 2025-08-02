Бунт проти ТЦК: у Вінниці люди штурмують стадіон "Локомотив", аби звільнити чоловіків (відео)

У Вінниці люди штурмують будівлю стадіону "Локомотив", куди співробітники територіального центру комплектування і соціальної підтримки привезли близько сотні чоловіків.

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Щоб звільнити чоловіків люди вибили ворота на стадіоні, пише місцевий телеграм-канал "Реальна Вінниця".

"Люди штурмують будівлю стадіону "Локомотив" для визволення чоловіків від ТЦК. На місце події приїхало більше 10 автомобілів поліції", — йдеться у повідомленні.

На оприлюднених кадрах видно, як жінки та молоді хлопці не дають поліцейським зачини ворота, у відповідь правоохоронці застосували перцевий балончик, про що говорить жінка за кадром.

Крім того, у місцевих пабліках з'явилась інформація про те, що почались перші затримання людей, які штурмують будівлю стадіону "Локомотив".

За словами очевидців, сотню чоловіків, яких привезли на стадіон співробітники ТЦК, вивозять з іншої сторони будівлі "Локомотива".

На момент публікації матеріалу Вінницький обласний ТЦК та СП не надав своїх коментарів. Міський голова Вінниці Сергій Моргунов також не коментував події на стадіоні "Локомотив".

Нагадаємо, 30 липня міністр оборони України Денис Шмигаль заявив, що 90% українців добровільно приходять до ТЦК.

Фокус також писав про те, що ТЦК побили пенсіонера на Черкащині, а поліція не відкрила провадження.