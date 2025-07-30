90% українців добровільно приходять до ТЦК: Шмигаль пояснив, як зараз відбувається мобілізація

Переважна більшість українців, які отримують повістки, самостійно з’являються до територіальних центрів комплектування без примусу.

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Про це заявив міністр оборони Денис Шмигаль в інтерв'ю для BBC News Україна, зазначивши, що мобілізація в Україні триває за планом і на 90% відбувається свідомо.

За його словами, людей не примушують силоміць — вони самі приходять до ТЦК, оформляються й вирушають у навчальні центри.

Також Денис Шмигаль зауважив, що суспільство часто концентрується лише на поодиноких скандальних випадках, тоді як абсолютна більшість мобілізованих не чинить спротиву. Загалом, це створює хибне уявлення про мобілізацію та грає на користь російській пропаганді. Він підкреслив, що армія є дзеркалом усього суспільства — в ній служать і бізнесмени, і селяни.

"Мобілізація — це складний процес, тому він прописаний в законах, тому це конституційний обов'язок кожного громадянина. Війну ніхто не любить. І українці не починали цю війну, ми хочемо жити в мирній країні. Але це право жити в мирній країні ми маємо відстояти", — пояснив він журналістам.

Випадки застосування сили в ТЦК: як це коментує міністр оборони

Коментуючи випадки застосування сили з боку ТЦК, Денис Шмигаль зазначив, що подібні ситуації часто штучно підсилюються у соцмережах, а найгостріші моменти використовуються для інформаційних атак. Загалом, кожен подібний інцидент розглядається військовим керівництвом, адже людський фактор залишається присутнім. Водночас міністр підкреслив, що без роботи ТЦК обороноздатність країни була б зруйнована ще на початку повномасштабного вторгнення.

За його словами, більшість працівників ТЦК сьогодні — це військові, які вже пройшли фронт і добре розуміють важливість своєї місії. Ба більше, ці люди знають, що на лінії фронту перебувають їхні побратими, яким потрібна ротація, лікування або відпочинок, і саме тому робота ТЦК має розглядатися не як примус, а як спосіб зберегти країну.

Окрім цього, під час інтерв’ю Денис Шмигаль зауважив, що тема ТЦК стала токсичною, і вбачає в цьому вплив ворожої пропаганди, яка цілеспрямовано підриває довіру до центрів комплектування. Водночас він визнав потребу у змінах: зокрема, вже розробляються нововведення, серед яких — запровадження боді-камер за зразком поліції. Над цим уже працюють, а доручення щодо реалізації таких рішень надане Президентом.

"Звичайно, будемо з ТЦК працювати. Наступний етап — боді камери, як у поліцейських. Все це зараз робиться, все це ми готуємо, Президент уже дав окрему вказівку. Але іншого інструменту в нас немає.. Ніде немає. І не було історично іншої альтернативи", — додав він.

Нагадаємо, що 30 липня Кабмін вніс зміни, які передбачають автоматичне взяття жінок на військовий облік без їхньої особистої присутності.

Також Фокус пояснював, що не зобов’язані приходити до ТЦК особи, які повністю зняті з військового обліку через стан здоров’я або досягнення 60-річного віку, адже подальше проходження військово-лікарської комісії та мобілізація для них є незаконними.