90% украинцев добровольно приходят в ТЦК: Шмыгаль объяснил, как сейчас происходит мобилизация

Подавляющее большинство украинцев, которые получают повестки, самостоятельно появляются в территориальные центры комплектования без принуждения.

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Об этом заявил министр обороны Денис Шмыгаль в интервью для BBC News Украина, отметив, что мобилизация в Украине идет по плану и на 90% происходит сознательно.

По его словам, людей не принуждают силой — они сами приходят в ТЦК, оформляются и отправляются в учебные центры.

Также Денис Шмыгаль отметил, что общество часто концентрируется только на единичных скандальных случаях, тогда как абсолютное большинство мобилизованных не оказывает сопротивления. В общем, это создает ложное представление о мобилизации и играет на пользу российской пропаганде. Он подчеркнул, что армия является зеркалом всего общества — в ней служат и бизнесмены, и крестьяне.

"Мобилизация — это сложный процесс, поэтому он прописан в законах, поэтому это конституционная обязанность каждого гражданина. Войну никто не любит. И украинцы не начинали эту войну, мы хотим жить в мирной стране. Но это право жить в мирной стране мы должны отстоять", — пояснил он журналистам.

Случаи применения силы в ТЦК: как это комментирует министр обороны

Комментируя случаи применения силы со стороны ТЦК, Денис Шмыгаль отметил, что подобные ситуации часто искусственно усиливаются в соцсетях, а острые моменты используются для информационных атак. В общем, каждый подобный инцидент рассматривается военным руководством, ведь человеческий фактор остается присутствующим. В то же время министр подчеркнул, что без работы ТЦК обороноспособность страны была бы разрушена еще в начале полномасштабного вторжения.

По его словам, большинство работников ТЦК сегодня — это военные, которые уже прошли фронт и хорошо понимают важность своей миссии. Более того, эти люди знают, что на линии фронта находятся их побратимы, которым нужна ротация, лечение или отдых, и именно поэтому работа ТЦК должна рассматриваться не как принуждение, а как способ сохранить страну.

Кроме этого, во время интервью Денис Шмыгаль отметил, что тема ТЦК стала токсичной, и видит в этом влияние враждебной пропаганды, которая целенаправленно подрывает доверие к центрам комплектования. В то же время он признал потребность в изменениях: в частности, уже разрабатываются нововведения, среди которых — введение боди-камер по образцу полиции. Над этим уже работают, а поручение по реализации таких решений дано Президентом.

"Конечно, будем с ТЦК работать. Следующий этап — боди камеры, как у полицейских. Все это сейчас делается, все это мы готовим, Президент уже дал отдельное указание. Но другого инструмента у нас нет. Нигде нет. И не было исторически другой альтернативы", — добавил он.

Напомним, что 30 июля Кабмин внес изменения, которые предусматривают автоматическую постановку женщин на воинский учет без их личного присутствия.

Также Фокус объяснял, что не обязаны приходить в ТЦК лица, которые полностью сняты с воинского учета по состоянию здоровья или достижения 60-летнего возраста, ведь дальнейшее прохождение военно-врачебной комиссии и мобилизация для них являются незаконными.