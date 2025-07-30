Украинок будут ставить на учет в ТЦК автоматически: грозит ли женщинам мобилизация

30 июля Кабмин внес изменения, которые предусматривают автоматическую постановку женщин на воинский учет без их личного присутствия. Это касается лишь нескольких категорий гражданок.

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Были внесены изменения в Порядок организации и ведения воинского учета, Положение о ТЦК и Порядок призыва граждан по мобилизации. Об этом сообщил постоянный представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Тарас Мельничук.

"Предусмотрена автоматическая постановка на воинский учет женщин с медицинским или фармацевтическим образованием без их личного присутствия", — отметил он.

Также речь идет о следующих изменениях:

уточнение алгоритма действий образовательных учреждений и ТЦК в отношении военнообязанных женщин;

усовершенствование механизма внесения информации в реестр "Оберіг";

присвоение звания "солдат (матрос) запаса" одновременно с постановкой на учет гражданам, достигшим 25-летнего возраста и не имеющим никакой военной подготовки без вызова в ТЦК.

Мобилизация женщин: кто должен стоять на учете

Как указано на сайте Министерства обороны, постановке на воинский учет подлежат женщины, которые:

пригодные к службе по состоянию здоровья и возрасту (18-60 лет);

закончили учреждения профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего или высшего образования;

получили медицинскую или фармацевтическую специальность.

Украинки, которые имеют специальность или профессию, родственную с военно-учетной в соответствии с перечнем Минобороны, в случае пригодности к службе могут стать на учет по собственному желанию, но это — не обязательно.

В Черноморской городской территориальной громаде объясняли, что постановка на учет нужна для обобщения данных об имеющемся резерве медиков в Украине. Обязанность стать на учет в ТЦК касается и тех, кто имеет медицинское образование, но не работает по специальности.

"Женщины, состоящие на воинском учете, могут быть призваны на военную службу или привлечены для выполнения работ по обеспечению обороны государства в военное время. Такие женщины выполняют воинский долг на равных началах с мужчинами. То есть законодательство не различает военнообязанных женщин и мужчин", — отметила пресс-служба.

Проводится ли мобилизация женщин в Украине

В адвокатском объединении Бачинский и партнеры отмечали, что несмотря на полномасштабную войну мобилизация женщин происходит исключительно добровольно. Однако военнообязанные украинки наравне с мужчинами обновляют свои данные, проходят ВВК и тому подобное.

На таких же принципах в армию могут участвовать женщины, которые не обязаны стоять на учете. В таком случае женщине нужно выбрать место службы через центр рекрутинга или ТЦК. Однако если уже украинка подписала согласие на мобилизацию или контракт с армией, уволиться просто по желанию она не сможет.

Основаниями для увольнения считаются:

непригодность по состоянию здоровья;

достижение пенсионного возраста;

получение инвалидности;

попадание в плен;

заключение в тюрьму;

семейные обстоятельства.

Напомним, в начале июля руководитель ЦПД Андрей Коваленко отметил, что нарратив о мобилизации женщин в Украине запускают россияне, а на самом деле эти разговоры не имеют никакого смысла. Он заверил, что призыв украинок в армию не планировался и не планируется.

30 июля Кабмин также поддержал законопроект, который предусматривает отсрочку от мобилизации для еще одной категории военнообязанных граждан. Теперь его должны принять Верховная Рада и подписать президент.