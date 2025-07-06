Мобилизация женщин в ВСУ в сентябре: в СНБО прокомментировали "прогнозы" Арестовича

Всеобщая мобилизация женщин в Вооруженные силы в Украине не планируется и разговоры об этом не имеют никакого смысла.

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Месседжи о призыве украинских женщин в армию запускают российские спецслужбы через свою агентуру и "говорящих голов", отметил руководитель "Центра противодействия дезинформации" при Совете нацбезопасности Андрей Коваленко.

По его словам, все разговоры о мобилизации женщин не имеют никакого смысла, поскольку их призыв не планировался ранее и не планируется в будущем.

Таким образом руководитель ЦПД СНБОУ прокомментировал разговор российской публицистки Юлии Латыниной и бывшего советника Офиса президента Алексея Арестовича, во время которого последний спрогнозировал, что вопрос мобилизации женщин в Украине могут поднять уже в сентябре.

"Я думаю, что осенью речь будет идти о мобилизации женщин уже. Но такие кампании обычно длятся 2-3 месяца, следовательно, в сентябре может пойти вопрос о том, что женщин будут призывать", — сказал Арестович, добавив, что, по его мнению, призыв женщин в Украине неизбежен, поскольку россияне количественно превосходят ВСУ.

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В свою очередь руководитель ЦПД напомнил, что бывший советник Офиса президента находится под санкциями, а его Youtube-канал заблокирован.

"Работает информационно в интересах рашки", — отметил Коваленко.

Латынина же, подчеркнул он, является частью информационной машины Кремля, которая работает на "либеральную" публику, и, таким образом, ФСБ РФ может влиять на эту целевую аудиторию.

Напомним, в Вооруженных силах Украины служат более 70 тысяч женщин. По состоянию на март 2025 года непосредственно на передовой находилось более 5 500 военнослужащих.

В мае советник по гендерным вопросам Вооруженных сил Украины Оксана Григорьева отмечала, что украинское общество пока не готово к принудительной мобилизации женщин и такое решение вызовет протесты.