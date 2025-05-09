YouTube заблокировал канал Арестовича: кто еще попал под санкции СНБО
Видеоплатформа YouTube заблокировала каналы бывшего советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича, а также других лиц, в отношении которых ранее были введены санкции Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.
Также были заблокированы YouTube-каналы других лиц, а именно:
- Константин Бондаренко;
- Дмитрий Василец;
- Анастасия Кашеварова (DailyStorm, This is media);
- Павел Онищенко.
Эти каналы больше не доступны на территории Украины.
Все указанные лица попали под санкции СНБО, которые были введены в действие указами президента Владимира Зеленского.
Санкции против Арестовича
Алексей Арестович в последнее время активно критикует украинскую власть. Он также стал известным из-за ряда скандальных заявлений, среди которых и утверждение, что в 2023 году ракета россиян попала в дом в Днепре якобы после того, как ее сбила ПВО.
Напомним, 1 мая президент Украины Владимир Зеленский одобрил санкции против ряда физических лиц, среди которых был и бывший советник Офиса президента Алексей Арестович.
Также Фокус подробно описывал, кто оказался под санкциями после подписания президентских указов 1 мая. В перечне есть главный исполнительный директор "Росатома" Алексей Лихачев и сын экс-премьера Украины Николая Азарова.