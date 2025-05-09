YouTube заблокував канал Арестовича: хто ще попав під санкції РНБО

Відеоплатформа YouTube заблокувала канали колишнього радника Офісу президента України Олексія Арестовича, а також інших осіб, щодо яких раніше були введені санкції Ради національної безпеки і оборони України.

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Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

YouTube-канал Арестовича більше не доступний на території України

Також були заблоковані YouTube-канали інших осіб, а саме:

Костянтин Бондаренко;

Дмитро Василець;

Анастасія Кашеварова (DailyStorm, This is media);

Павло Оніщенко.

Ці канали більше не доступні на території України.

Усі зазначені особи потрапили під санкції РНБО, які були введені в дію указами президента Володимира Зеленського.

Санкції проти Арестовича

Олексій Арестович останнім часом активно критикує українську владу. Він також став відомим через низку скандальних заяв, серед яких і твердження, що у 2023 році ракета росіян влучила в будинок у Дніпрі нібито після того, як її збила ППО.

Нагадаємо, 1 травня президент України Володимир Зеленський схвалив санкції проти низки фізичних осіб, серед яких був і колишній радник Офісу президента Олексій Арестович.

Також Фокус докладно описував, хто опинився під санкціями після підписання президентських указів 1 травня. У переліку є головний виконавчий директор "Росатома" Олексій Лихачов і син екс-прем'єра України Миколи Азарова.