В ВСУ на передовой служат более 5 500 женщин, — Минобороны (инфографика)

В Вооруженных силах Украины сейчас служат более 70 тысяч женщин. И это на 20% больше, чем в 2022 году.

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Более 5 500 украинских военнослужащих сейчас находятся непосредственно на передовой. Об этом 8 марта информируют в Министерстве обороны Украины.

В общем, как рассказал заместитель министра обороны бригадный генерал юстиции Сергей Мельник, по состоянию на 1 января 2025 года в ВСУ служат более 70 000 женщин. По его словам, это на 20% больше, чем в 2022 году.

Женщины в ВСУ имеют равные права с мужчинами на занятие должностей, карьерный рост и воинские звания.

В то же время законодательство предусматривает дополнительные социальные гарантии, среди которых: отдельные служебные помещения для размещения во время развертывания лагерей, ограничения по физическим нагрузкам, то есть женщинам разрешено поднимать до 10 кг дважды в час или 7 кг постоянно, возможность увольнения по желанию в случае беременности, 126 дней в связи с беременностью и родами, дополнительный отпуск по уходу за ребенком и тому подобное.

Минобороны активно внедряет политику гендерного равенства в армии, в частности обеспечивает возможности для карьерного роста, создает специальные программы и развивает международное партнерство с Канадой, Великобританией, Швецией, силами НАТО.

Заместитель министра обороны также добавил, что одним из приоритетов министерства в этом направлении остается медицинское обеспечение военнослужащих и полный доступ к медицинским услугам.

Напомним, как сообщали аналитики Military Media Center, год назад из 45 тысяч женщин в армии на боевых позициях находились 13 тысяч.

Также Фокус писал, что в конце июля 2024 года семь женщин, которые отбывали наказание за решеткой, мобилизовались в Силы обороны.