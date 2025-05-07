В ВСУ хотят "обязательно" мобилизовать женщин: что это даст
Женщины могут обучаться армейскому делу в других странах. Пока украинское общество не готово к принудительной мобилизации женщин, решение вызовет протесты.
Об этом заявила советник по гендерным вопросам Вооруженных сил Украины Оксана Григорьева на конференции "Война женского рода", сообщило Hromadske.
Женщины могут проходить обучение заграницей и союзники Украины по НАТО в этом помогут.
"Но их [женщин] надо готовить [к службе в ВСУ]", – продолжила она.
По словам советника, украинское общество не готово к принудительной мобилизации женщин, это вызовет целую волну протестов.
"У нас много разных женских движений: политических, правозащитных и прочих. У нас нет ни одного движения за мобилизацию женщин", – пояснила Григорьева.
Отметим, что еще в марте текущего года Григорьева говорила об отсутствии оснований для обязательной мобилизации женщин в Украине.
"В период войны мы не должны мобилизовать женщин. У нас достаточно мужчин, которых можно мобилизовать, а не прятаться под юбками женщин", – поясняла советник.
Напомним, в Украине существуют примеры, когда родственники принуждали женщин мобилизоваться. По их мнению, женщин не отправят на передовую, а муж тем временем останется дома с детьми.
Фокус также писал, что с украинских медиков могут снять бронь и привлечь их к службе в армии. Списки медработников составляют с областными департаментами здравоохранения.