У ЗСУ хочуть "обов'язково" мобілізувати жінок: що це дасть

Жінки можуть навчатися армійської справи в інших країнах. Поки українське суспільство не готове до примусової мобілізації жінок, рішення викличе протести.

Related video

Про це заявила радниця з гендерних питань Збройних сил України Оксана Григор'єва на конференції "Війна жіночого роду", повідомило Hromadske.

Жінки можуть проходити навчання закордоном і союзники України по НАТО в цьому допоможуть.

"Але їх [жінок] треба готувати [до служби в ЗСУ]", — продовжила вона.

За словами радниці, українське суспільство не готове до примусової мобілізації жінок, це викличе цілу хвилю протестів.

"У нас багато різних жіночих рухів: політичних, правозахисних та інших. У нас немає жодного руху за мобілізацію жінок", — пояснила Григор'єва.

Зазначимо, що ще в березні поточного року Григор'єва говорила про відсутність підстав для обов'язкової мобілізації жінок в Україні.

"У період війни ми не повинні мобілізувати жінок. У нас достатньо чоловіків, яких можна мобілізувати, а не ховатися під спідницями жінок", — пояснювала радниця.

Нагадаємо, в Україні існують приклади, коли родичі примушували жінок мобілізуватися. На їхню думку, жінок не відправлять на передову, а чоловік тим часом залишиться вдома з дітьми.

Фокус також писав, що з українських медиків можуть зняти бронь і залучити їх до служби в армії. Списки медпрацівників складають з обласними департаментами охорони здоров'я.