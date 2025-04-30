Женщины на фронт — мужчины дома: как украинок заставляют идти в армию и что об этом говорит закон

"Ты же женщина — тебя не пошлют на штурм" — гендерный советник Вооруженных сил Украины Оксана Григорьева рассказала, что этим аргументом иногда заставляют украинок идти в армию вместо мужчин. Фокус выяснил, законно ли это и мобилизуют ли мужчину, жена которого уже служит.

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Гендерный советник Вооруженных сил Украины Оксана Григорьева рассказала о несправедливости в отношении женщин, которые добровольно вступили в армию или являются профессиональными военными, а также о случаях, когда женщин отправляют на службу, чтобы защитить мужчин от мобилизации.

Она отметила, что вопрос мобилизации женщин в Украине является политическим и общество пока не готово к этому. Григорьева выразила удивление, видя на улицах мужчин призывного возраста, которые, вероятно, не все имеют бронирование. По ее словам, некоторые мужчины избегают призыва, годами не выходя из дома, покупая справки об инвалидности или пытаясь забрать детей у матерей. В некоторых случаях родственники, например свекровь, принуждают женщину мобилизоваться, считая, что ее не отправят на передовую, а муж останется дома с детьми.

"Ты же женщина, тебя не пошлют на штурм, а его могут убить", — приводила аргументы советница.

Григорьева также рассказала о проблемах женщин в ВСУ и страх отдельных мужчин перед термином "гендер". Она объяснила, что гендер — это социальная роль человека, и политики не должны этого бояться. Для продвижения законопроектов о равных правах в Верховной Раде часто приходилось использовать эвфемизмы.

Среди проблем женщин в армии советник выделила карьерное неравенство: женщины-добровольцы, которые воюют с 2022 года, остаются на низших должностях, тогда как их собратья уже занимают высокие звания. В семьях, где оба — военные, женщинам часто приходится увольняться по уходу за детьми, поскольку для мужчин такое основание не предусмотрено. Также есть жалобы на дискриминацию и домогательства.

"Количество женщин в ВСУ растет, и они представлены во всех специальностях: артиллеристки, операторки БПЛА, наводчицы, снайперки, руководительницы орудий. Женщины отлично владеют техникой и оружием", — подчеркнула Григорьева, не раскрывая точных цифр из-за их конфиденциальности.

Позволяет ли законодательство Украины прямо мобилизовать женщин вместо мужчин

По словам Анны Даниэль, адвоката, кандидата юридических наук, управляющей адвокатским бюро "Анны Даниэль", согласно приказу Министерства обороны Украины №35 от 07.02.2022 года и закона Украины "О внесении изменений в статью 1 закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" мобилизация женщин возможна только на добровольных началах. Законодательство не предусматривает процедуры, по которой женщина может быть мобилизована вместо мужчины. Даже женщины, состоящие на воинском учете, могут быть призваны на службу только по собственному желанию. Это касается и женщин с медицинским или фармацевтическим образованием, которые обязаны стать на воинский учет, но мобилизуются исключительно добровольно.

Что касается мужчин, если они являются военнообязанными и годными к службе, мобилизация для них является обязательной. Добровольное решение женщины вступить в ряды ВСУ не освобождает мужчину от обязанности служить, если он не имеет законных оснований для отсрочки или освобождения от мобилизации.

Таким образом, ситуации, когда женщина мобилизуется вместо мужчины, не предусмотрены законодательством и не имеют юридической силы. Каждый случай мобилизации рассматривается индивидуально, и решения принимаются в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины.

С ней соглашается и Екатерина Анищенко, адвокат юридической компании "Riyako&partners". По ее мнению, в украинском законодательстве нет такой нормы, как замена женщины невоеннообязанной на военнообязанного мужчину. Как и отдельных гендерных законов для женщин военнослужащих. Женщины, которые становятся военнослужащими, в правах и обязанностях сразу приравниваются к мужчинам.

Однако в Украине предусматриваются нормы, если в семье двое военнообязанных или действующих военнослужащих, то мужчина может подпадать под отсрочку от мобилизации в случае ухода за несовершеннолетним ребенком.

"У меня были случай, когда женщина работает в Нацгвардии, и муж подал документы на отсрочку, потому что жена уже военнообязанная, что бы сидеть дома, ухаживать за ребенком", — рассказала Фокусу Анищенко.

Также действительно бывают случаи, когда женщины добровольно идут в ТЦК, чтобы мужа не мобилизовали.

"Бывало и такое, когда девушка специально пошла встала на воинский учет, потому что у нее было медицинское образование, а потом мобилизовалась, чтобы ее мужа IT-шника не мобилизовали", — продолжает адвокат.

Могут ли мобилизовать мужчину, у которого уже служит жена

По мнению юристов, даже основание того, что ваша жена служит не дает гарантии, что мужа не мобилизуют

"Это возможно только в случае увольнения с военной службы и то, если муж и жена проходят военную службу. Что же касается вопросов отсрочки от мобилизации мужчине, у которого жена служит, то сейчас такого основания сегодня нет. Так, как нет факта, что дети лишены попечения со стороны матери, не имеет никакого смысла идти жене служить вместо мужа. Это никоим образом не освобождает мужа от мобилизации", — подчеркнул адвокат Ростислав Кравец, старший партнер адвокатского объединения "Кравец и партнеры".

По словам Екатерины Анищенко, мужчину все равно могут мобилизовать, даже если его жена служит в Нацполиции, ГСЧС или в других силовых структурах

"Прохождение службы в полиции не тождественно понятию прохождения службы в рядах Вооруженных сил Украины", — подытожила адвокат.

Напомним, в Украине часть медиков могут разбронировать для привлечения их к службе в Вооруженных силах Украины и в оборонном секторе.

Также Фокус писал, что с начала апреля в Украине действуют новые правила бронирования от мобилизации. Бронирования, которые были оформлены по старым правилам, потеряли силу. Забронировать своих работников смогут только те предприятия, которые подтвердили или обновили статус критичности по новой процедуре.